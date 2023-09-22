Взрывы в Крыму: в МО РФ заявили об атаке управляемыми ракетами и БПЛА (фото)

По данным Минобороны России, ВСУ якобы запустили несколько ракет и беспилотники в сторону оккупированного полуострова. При этом сообщается о перехвате лишь одной ракеты и двух БПЛА самолетного типа.

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В Министерстве обороны Российской Федерации прокомментировали взрывы в районе Севастопольской бухты, о которых сообщали местные жители. 22 сентября в ведомстве заявили об "успешном" отражении атаки со стороны Вооруженных сил Украины.

В оборонном ведомстве страны-агрессора утверждают, что ВСУ якобы запустили в сторону оккупированного полуострова управляемые ракеты и беспилотники.

Утверждается, что российская противовоздушная оборона якобы перехватила одну ракету и два БПЛА самолетного типа у западного побережья Крыма.

Взрывы в Крыму — что известно

22 сентября в местных Telegram-каналах сообщали о работе ПВО в поселке Черноморское и дымовой завесе в Севастопольской бухте. В оккупационной администрации заявили, что все из-за "подрыва боеприпаса".

Напомним, в этот же день, 22 сентября, в России заявили об "отражении атаки двух БПЛА в акватории Черного моря и в Краснодарском крае.