Вибухи в Криму: у МО РФ заявили про атаку керованими ракетами та БПЛА (фото)

За даними Міноборони Росії, ЗСУ нібито запустили кілька ракет і безпілотники в бік окупованого півострова. При цьому повідомляється про перехоплення лише однієї ракети й двох БПЛА літакового типу.

Related video

У Міністерстві оборони Російської Федерації прокоментували вибухи в районі Севастопольської бухти, про які повідомляли місцеві жителі. 22 вересня у відомстві заявили про "успішне" відбиття атаки з боку Збройних сил України.

В оборонному відомстві країни-агресора стверджують, що ЗСУ нібито запустили в бік окупованого півострова керовані ракети та безпілотники.

Стверджується, що російська протиповітряна оборона нібито перехопила одну ракету і два БПЛА літакового типу біля західного узбережжя Криму.

Вибухи в Криму — що відомо

22 вересня в місцевих Telegram-каналах повідомляли про роботу ППО в селищі Чорноморське і димову завісу в Севастопольській бухті. В окупаційній адміністрації заявили, що все через "підрив боєприпасу".

Нагадаємо, цього ж дня, 22 вересня, у Росії заявили про "відбиття атаки двох БПЛА в акваторії Чорного моря і в Краснодарському краї.