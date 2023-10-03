"Зубы дракона" в Крыму: ВС РФ хотят остановить ВСУ на Керченском полуострове, — эксперт

По словам аналитика Фредерика Мертенса, российские силы установили заградительные сооружения, так называемые "зубы дракона", в 16 километрах от Феодосии – на самом узком месте Керченского полуострова.

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Российские оккупанты могут планировать остановить ВСУ на Керченском полуострове, когда те прорваться в оккупированный Крым. Об этом рассказал аналитик Гаагского центра исследований безопасности Фредерик Мертенс изданию Newsweek.

Он отметил, что российские силы установили заградительные сооружения, так называемые "зубы дракона", в 16 километрах от Феодосии – на самом узком месте Керченского полуострова.

Мертенс сказал, что это место было бы хорошим плацдармом для ВС РФ, где они могли бы закрепиться.

"Это была бы логичная запасная позиция для российских войск, отступающих с севера", — добавил он.

Керченский полуостров на карте Фото: Google Maps

По его словам, на Керченском полуострове у оккупантов может получиться перегруппироваться и даже начать контратаковать.

Однако, как сказал эксперт, пока трудно сказать, является ли сам факт установки укреплений на восточном фланге Крыма показателем того, что Россия готовится защищаться там и уже смирилась с возможной потерей оккупированных территорий Украины.

"Вы, конечно, не излучаете уверенности, если готовите оборону так далеко в своем тылу, но, с другой стороны, хороший генерал всегда будет думать о безопасности и иметь планы на худший вариант развития событий", — добавил Мертенс.

Напомним, что партизаны группы "Атеш" 2 октября сообщили, что ВС РФ перебрасывают ПВО и усиливают оборону Крыма.

"Российские военные получили новые распоряжения по повышению обороноспособности оккупационных войск на полуострове. В частности зафиксирована переброска средств ПВО в Симферополь. Также партизаны фиксируют сооружение новых фортификационных сооружений, так называемых "зубов дракона", — говорится в сообщении ЦНС.