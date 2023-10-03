"Зуби дракона" в Криму: ЗС РФ хочуть зупинити ЗСУ на Керченському півострові, — експерт

За словами аналітика Фредеріка Мертенса, російські сили встановили загороджувальні споруди, так звані "зуби дракона", за 16 кілометрів від Феодосії — на найвужчому місці Керченського півострова.

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Російські окупанти можуть планувати зупинити ЗСУ на Керченському півострові, коли ті прорвуться в окупований Крим. Про це розповів аналітик Гаазького центру досліджень безпеки Фредерік Мертенс виданню Newsweek.

Він зазначив, що російські сили встановили загороджувальні споруди, так звані "зуби дракона", за 16 кілометрів від Феодосії — на найвужчому місці Керченського півострова.

Мертенс сказав, що це місце було б хорошим плацдармом для ЗС РФ, де вони могли б закріпитися.

"Це була б логічна запасна позиція для російських військ, які відступають із півночі", — додав він.

Керченський півострів на карті Фото: Google Maps

За його словами, на Керченському півострові в окупантів може вийти перегрупуватися і навіть почати контратакувати.

Однак, як сказав експерт, поки що важко сказати, чи є сам факт встановлення укріплень на східному фланзі Криму показником того, що Росія готується захищатися там і вже змирилася з можливою втратою окупованих територій України.

"Ви, звісно, не випромінюєте впевненості, якщо готуєте оборону так далеко у своєму тилу, але, з іншого боку, хороший генерал завжди думатиме про безпеку і матиме плани на найгірший варіант розвитку подій", — додав Мертенс.

Нагадаємо, що партизани групи "Атеш" 2 жовтня повідомили, що ЗС РФ перекидають ППО і посилюють оборону Криму.

"Російські військові отримали нові розпорядження щодо підвищення обороноздатності окупаційних військ на півострові. Зокрема зафіксовано перекидання засобів ППО до Сімферополя. Також партизани фіксують спорудження нових фортифікаційних споруд, так званих "зубів дракона", — йдеться в повідомленні ЦНС.