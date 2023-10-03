До 130 тисяч осіб: окупанти визначились з мобілізаційним планом на ТОТ, — ЦНС

Виконання мобілізаційного плану на тимчасово окупованих територіях контролює заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Окупанти хочуть призвати найбільше осіб до ЗС РФ з Донецької й Луганської областей та Криму.

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Ворог планує мобілізувати до лав Збройних сил Російської Федерації 130 тисяч людей, зокрема й на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Заходи з примусової мобілізації окупанти проведуть також і на тимчасово окупованих територіях", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що окупанти хочуть мобілізувати до російської армії 130 тисяч осіб у період з 1 жовтня по 31 грудня. За інформацією підпілля, найбільше чоловіків планують мобілізувати на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей та в Криму.

Наголосили, що заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв особисто контролює мобілізаційний план на ТОТ. Для цього він приїжджав у захоплену Донецьку область у вересні.

"Центр національного спротиву фіксує кожен злочин на ТОТ й ніхто з причетних до "мобілізації" не уникне покарання", — заявили в українському підпіллі.

Додали, що кожен може повідомити у чат-бот інформацію щодо мобілізаційних чи інших незаконних дій окупантів.

Мобілізація на ТОТ: що відомо

29 жовтня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що за планами окупантів з 1 жовтня повинен був розпочатися осінній призов, зокрема й на тимчасово окупованих територіях.

27 вересня у ЦНС розповіли, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області чоловікам, які отримали російський паспорт, російські поліцейські вручають повістки до військових комісаріатів для подальшої постановки на військовий облік.

26 вересня окупаційний голова Херсонщини Володимир Сальдо порекомендував жителям тимчасово окупованих територій, які отримали паспорт Російської Федерації, сходити до військкоматів. Це потрібно для того, аби чоловіків внесли до реєстру "нових військовозобов'язаних громадян РФ".

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області, зі слів мера Мелітополя Івана Федорова, розпочалася нова хвиля масової мобілізації українців до лав ЗС РФ. Окупанти змушують українців укладати контракти з армією РФ.

За повідомленням від 30 серпня голови Херсонської облради Юрія Соболевського, окупанти не змогли організувати масову мобілізацію в регіоні через тихий спротив населення.

26 серпня українське підпілля повідомило, що на тимчасово окупованих територіях Донецької області деякі промислові підприємства призупинили свою діяльність. На ТОТ виникло соціально-економічне напруження через мобілізацію більшості працівників.

Нагадаємо, 27 серпня голова Луганської ОВА Артем Лисогор заявив, що в селищі Хрустальне ворог хоче мобілізувати на війну проти України 17-річних хлопців. Окупанти розпочали підготовку підлітків до мобілізації.