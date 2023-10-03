До 130 тысяч человек: оккупанты определились с мобилизационным планом на ВОТ, — ЦНС

Выполнение мобилизационного плана на временно оккупированных территориях контролирует заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Оккупанты хотят призвать больше всего лиц в ВС РФ из Донецкой и Луганской областей и Крыма.

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Враг планирует мобилизовать в ряды Вооруженных сил Российской Федерации 130 тысяч человек, в том числе и на временно оккупированных территориях. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Мероприятия по принудительной мобилизации оккупанты проведут также и на временно оккупированных территориях", — говорилось в сообщении.

Отметили, что оккупанты хотят мобилизовать в российскую армию 130 тысяч человек в период с 1 октября по 31 декабря. По информации подполья, больше всего мужчин планируют мобилизовать на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей и в Крыму.

Отметили, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев лично контролирует мобилизационный план на ВОТ. Для этого он приезжал в захваченную Донецкую область в сентябре.

"Центр национального сопротивления фиксирует каждое преступление на ВОТ и никто из причастных к "мобилизации" не избежит наказания", — заявили в украинском подполье.

Добавили, что каждый может сообщить в чат-бот информацию о мобилизационных или иных незаконных действиях оккупантов.

Мобилизация на ВОТ: что известно

29 октября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что по планам оккупантов с 1 октября должен был начаться осенний призыв, в том числе и на временно оккупированных территориях.

27 сентября в ЦНС рассказали, что на временно оккупированных территориях Херсонской области мужчинам, которые получили российский паспорт, российские полицейские вручают повестки в военные комиссариаты для дальнейшей постановки на воинский учет.

26 сентября оккупационный глава Херсонщины Владимир Сальдо порекомендовал жителям временно оккупированных территорий, которые получили паспорт Российской Федерации, сходить в военкоматы. Это нужно для того, чтобы мужчин внесли в реестр "новых военнообязанных граждан РФ".

На временно оккупированных территориях Запорожской области, по словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, началась новая волна массовой мобилизации украинцев в ряды ВС РФ. Оккупанты заставляют украинцев заключать контракты с армией РФ.

По сообщению от 30 августа председателя Херсонского облсовета Юрия Соболевского, оккупанты не смогли организовать массовую мобилизацию в регионе из-за тихого сопротивления населения.

26 августа украинское подполье сообщило, что на временно оккупированных территориях Донецкой области некоторые промышленные предприятия приостановили свою деятельность. На ВОТ возникло социально-экономическое напряжение из-за мобилизации большинства работников.

Напомним, 27 августа председатель Луганской ОГА Артем Лысогор заявил, что в поселке Хрустальное враг хочет мобилизовать на войну против Украины 17-летних ребят. Оккупанты начали подготовку подростков к мобилизации.