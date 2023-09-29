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В Луганской области россияне готовятся мобилизовать 17-летних, — ОВА

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Фото: BBC | Оккупанты готовятся мобилизовать 17-летних с Луганщины

Отправить на фронт ребят из Луганской области оккупанты планируют уже следующей весной. Сейчас захватчики проверяют, все ли граждане стали на воинский учет.

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Во временно оккупированном поселке Хрустальное, что в Луганской области, оккупанты РФ хотят мобилизовать на войну в Украину несовершеннолетних 17-летних ребят. Об этом сообщает глава Луганской ОГА Артем Лысогор.

По словам главы ОВА, в Хрустальном россияне начали подготовку к мобилизации 17-летних молодых людей, которые в следующем году достигнут совершеннолетия.

Оккупанты намерены отправить их на фронт уже следующей весной.

"Проверяют, все ли они стали на учет военкоматов и прошли медицинские осмотры, чтобы весной как можно быстрее их бросить на фронт", — пояснил Лысогор.

Напомним, 24 сентября в Центре национального сопротивления сообщили, что на временно оккупированных территориях Донецкой области в ряды Вооруженных сил Российской Федерации призвали около 250 мужчин .

Отметили, что на временно оккупированной территории во время проведения так называемых "мобилизационных" мероприятий россияне выдают предприятиям "мобилизационные планы", в которых указывают количество людей, которых нужно призвать на службу.

30 августа первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский рассказал, что оккупанты не смогли организовать массовую мобилизацию на территории региона из-за тихого сопротивления населения. По словам Соболевского, враг боится давать оружие херсонцам.

Также 19 сентября росСМИ сообщили, что в Москве начали разыскивать людей, которые не стоят на воинском учете. В частности, это касается тех, кто недавно получил российский паспорт.