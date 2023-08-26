Оккупанты не платят зарплаты: на ВОТ обостряется социально-экономический кризис

Причинам резкого ухудшения экономической ситуации на ВОТ являются массовая мобилизация трудоспособных жителей, отсутствие рынков сбыта и привилегии конкурентам из РФ.

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На временно оккупированных территориях Донецкой области наблюдается нарастающая социально-экономическая напряженность. Большая часть промышленных предприятий либо приостановила свою деятельность, либо перешла на четырехдневные рабочие недели. Вследствие этого местные жители сталкиваются с массовой задержкой выплат по зарплатам. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В источнике сообщают, что причинами обострения экономической обстановки являются:

мобилизация большинства работников;

преимущество, которое предоставляют оккупанты, конкурентам из РФ;

отсутствие рынков сбыта

"В результате падения уровня жизни россияне делают жителей региона еще более зависимыми от оккупантов, которые выдают 10 тысяч рублей в обмен на паспорт", — отметили в ЦНС.

Напомним, оккупанты приняли особые правила для жителей захваченных регионов Украины. В частности, людям разрешили голосовать на "выборах" по украинским документам. Участки образовали даже в населенных пунктах, которые больше всего пострадали от последствий подрыва Каховской ГЭС.

По данным ЦНС, зарегистрированных работников госпредприятий на ВОТ уже заставляют вступать в партию "Единая Россия". Также оккупанты обещают вознаграждения участникам принудительной паспортизации за вербовку новых членов партии.