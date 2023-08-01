"Выборы" в оккупированных областях: РФ разрешит "голосовать" тем, кто не взял вражеский паспорт

Российские оккупанты собираются проводить на захваченных территориях "выборы в органы госвласти". Для жителей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей установили особые правила с учетом "специфики" регионов.

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Жителям временно оккупированной части Херсонской области разрешили голосовать в сентябре на "выборах" по водительским правам и украинскому паспорту. Об этом со ссылкой на заявление председательницы оккупационного избирательного комитета Марины Захаровой 31 июля сообщили в ТАСС.

Российские захватчики обещают принимать бумажные паспорта или ID-паспорта (с приложением или без), а также другие документы, выданные Украиной до 30 сентября 2022 года. Кроме, например, прав у "избирателей" в таких случаях потребуют документ о регистрации на территории региона.

"Мы все прекрасно понимаем, в какой ситуации находятся наши граждане: документы могут быть утрачены, уничтожены, поэтому мы дадим возможность каждому прийти на участок и проголосовать", — сказала Захарова.

Россияне образовали участки для голосования даже в прифронтовой зоне, в том числе в населенных пунктах, пострадавших от подрыва ВС РФ Каховской гидроэлектростанции.

Ранее, 3 июля, в RG.RU со ссылкой на слова главы российской ЦИК Эллы Памфиловой писали, что в правилах проведения голосования в захваченных областях Украины учтут их "особенности и специфику".

"Скажем, по разным причинам — сейчас в Херсонской области подтопление произошло, у кого-то документы исчезли — не все имеют паспорта, не все успели получить российские", — сказала она.

Руководительница вражеской ЦИК отмечала, что в случае "опасной ситуации" избирательные процедуры планируют приостанавливать, а беженцы с временно оккупированных территорий смогут проголосовать в специальных участках в других регионах.

Напомним, 2 апреля представитель ОК "Юг" Владислав Назаров сообщал, что в госреестр РФ уже внесли региональные представительства партий "Единая Россия", "КПРФ" и "ЛДПР". По его словам, туда направили людей из страны-агрессорки и временно оккупированного Крыма.

Политтехнолог Олег Постернак убежден, что россияне готовят фейковые выборы для создания в пропагандистских СМИ определенных нарративов. В частности, по его словам, оккупанты хотят подтвердить таким образом свой контроль над захваченными территориями и "русскость" этих земель.