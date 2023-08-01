"Вибори" в окупованих областях: РФ дозволить "голосувати" тим, хто не взяв ворожий паспорт

Російські окупанти збираються проводити на захоплених територіях "вибори до органів держвлади". Для мешканців Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей встановили особливі правила з огляду на "специфіку" регіонів.

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Мешканцям тимчасово окупованої частини Херсонської області дозволили голосувати у вересні на "виборах" за водійським посвідченням та українським паспортом. Про це з посиланням за заяву голови окупаційного виборчого комітету Марини Захарової 31 липня повідомили у ТАСС.

Російські загарбники обіцяють приймати паперові паспорти або ID-паспорти (з додатком чи без), а також інші документи, видані Україною до 30 вересня 2022 року. Окрім, наприклад, посвідчення у "виборців" в таких випадках вимагатимуть документ про реєстрацію на території регіону.

"Ми всі чудово розуміємо, в якій ситуації знаходяться наші громадяни: документи можуть бути втрачені, знищені, тому ми дамо можливість кожному прийти на дільницю та проголосувати", — сказала Захарова.

Росіяни утворили дільниці для голосування навіть у прифронтовій зоні, зокрема у населених пунктах, які постраждали від підриву ЗС РФ Каховської гідроелектростанції.

Раніше, 3 липня, у RG.RU з посиланням на слова голови російської ЦВК Елли Памфілової писали, що у правилах проведення голосування в захоплених областях України врахують їхні "особливості та специфіку".

"Скажімо, з різних причин — зараз у Херсонській області підтоплення сталося, у когось документи зникли — не всі мають паспорти, не всі встигли отримати російські", — сказала вона.

Очільниця ворожої ЦВК зазначала, що в разі "небезпечної ситуації" виборчі процедури планують призупиняти, а біженці з тимчасово окупованих територій зможуть проголосувати в спеціальних ділянках в інших регіонах.

Нагадаємо, 2 квітня речник ОК "Південь" Владислав Назаров повідомляв, що до держреєстру РФ вже внесли регіональні представництва партій "Єдина Росія", "КПРФ" та "ЛДПР". З його слів, туди направили людей з країни-агресорки та тимчасово окупованого Криму.

Політтехнолог Олег Постернак переконаний, що росіяни готують фейкові вибори для створення в пропагандистських ЗМІ певних наративів. Зокрема, з його слів, окупанти хочуть підтвердити таким чином свій контроль над захопленими територіями та "російськість" цих земель.