Вибори на окупованій території: Путін хоче підтвердити "російськість" регіонів, — експерт

У Росії вибори мають декоративний характер і не є ознакою легітимності чи зміни влади. Втім, за словами політтехнолога Олега Постернака, голосування на тимчасово окупованих територіях, призначене на 10 вересня, має певну ціль. Володимир Путін у такий спосіб намагається продемонструвати "російськість" цих регіонів.

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У Росії анонсували проведення "виборів" 10 вересня 2023 року на тимчасово окупованих територіях. Раніше президент РФ Володимир Путін підписав закон, який встановлює порядок проведення виборів на тих територіях, де запроваджено воєнний стан, а саме у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України. Тим самим законом вносилися зміни, які наділяють російських військовослужбовців у захоплених регіонах додатковими повноваженнями: від затримання українців на 30 діб до примусового виселення з області. Таким чином російська влада готувала мешканців окупованих територій до співпраці.

Будь-які публічні дії Росії вписуються виключно у план інформаційної війни, яку країна-агресор проводить щодо України та Заходу. Політтехнолог Олег Постернак вважає очевидним, що за відсутності безпечних факторів, кандидатів і навіть здебільшого самих виборців на окупованих територіях Росія все одно проводитиме фейкові, віртуальні вибори для створення в пропагандистських ЗМІ певних наративів.

"Перше, чого вони домагаються досягнути цими "виборами", — це показати, що росіяни, попри всі обставини, все одно продовжують контролювати окуповані території й не збираються їх віддавати. Додатково до цього формують результат своїх цілей кривавої війни проти України", — каже Фокусу Постернак.

На думку політтехнолога, Росія таким чином продовжує психологічне гноблення українського населення на тимчасово окупованих територіях — формує додаткову емоційну вразливість. Як вважає експерт, це базова ідея, вмонтована у стратегію проведення виборчої кампанії у захоплених регіонах.

"Ці "вибори" також спрямовані на утвердження ідей інкорпорації [включення до свого складу, приєднання] та насильницької інтеграції окупованих територій у концепт так званої "історичної Росії", яку Путін зараз просуває. Зрозуміло, що мають бути дії, що підтверджують нібито "російськість" цих територій. І для цього є вибори, під час яких можуть активно знімати пропагандистські сюжети за участю спеціально завезених росіян, які виступатимуть у ролі "мешканців" окупованих територій. Вони на камеру розповідатимуть, як вони радіють, що їх "звільнили" та "відновили історичну справедливість", — каже Постернак.

Як стверджує політтехнолог, для Росії абсолютно не має значення, хто саме стане "кандидатами" у захоплених українських регіонах. Він нагадує про те, що вибори в країні-агресорі не є ознакою легітимності чи зміни влади. Це лише декоративна вистава, яка має на меті нарізати кілька сюжетів для ТБ, підкреслює Постернак.

"Ці "вибори" не мають нічого спільного із реальним виборчим правом — ні з точки зору процедур, ані з точки зору конкуренції", — додає він.

Відповідно до міжнародного права та резолюції ООН, такі псевдовибори не будуть вважатися законними у світі. Їх можуть визнати хіба Сенегал чи Північна Корея з Іраном, резюмує Постернак.

Нагадаємо, Фокус разом із експертами розібрав основні тези Володимира Путіна на зустрічі з військкорами. Так, наприклад, російський президент перебільшив втрати техніки власної армії та не зміг аргументувати, навіщо "Київ підірвав Каховську ГЕС". На думку військового експерта, такою риторикою Путін вкотре доводить, що Росія перейшла від наступу до оборони.