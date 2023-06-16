Выборы на оккупированной территории: Путин хочет подтвердить "российскость" регионов, — эксперт

В России выборы носят декоративный характер и не являются признаком легитимности или смены власти. Однако, по словам политтехнолога Олега Постернака, голосование на временно оккупированных территориях, назначенное на 10 сентября, носит определенную цель. Владимир Путин таким образом пытается продемонстрировать "российскость" этих регионов.

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В России анонсировали проведение "выборов" 10 сентября 2023 года на временно оккупированных территориях. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий порядок проведения выборов на тех территориях, где введено военное положение, а именно в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины. Тем же законом вносились изменения, наделяющие военнослужащих в захваченных регионах дополнительными полномочиями: от задержания украинцев на 30 суток до принудительного выселения из области. Так российские власти подготавливали жителей оккупированных территорий к сотрудничеству.

Любые публичные действия России вписываются исключительно в план информационной войны, которую страна-агрессор проводит по отношению к Украине и Западу. Политтехнолог Олег Постернак считает очевидным, что при отсутствии безопасных факторов, кандидатов и даже, по большей части, самих избирателей на оккупированных территориях Россия все равно будет проводить фейковые, виртуальные выборы для создания в пропагандистских СМИ определенных нарративов.

"Первое, чего они добиваются этими "выборами", — показать, что россияне, невзирая на все обстоятельства, все равно продолжают контролировать оккупированные территорий и не собираются их отдавать. Дополнительно к этому формируют результат своих целей кровавой войны против Украины", — говорит Фокусу Постернак.

По мнению политтехнолога, Россия таким образом продолжает психологическое угнетение украинского населения на временно оккупированных территориях — формирует дополнительную эмоциональную уязвимость. Как считает эксперт, это базовая идея, вмонтированная в стратегию проведения избирательной кампании в захваченных регионах.

"Эти "выборы" также направлены на утверждение идей инкорпорации [включение в свой состав, присоединение] и насильственной интеграции оккупированных территорий в концепт так называемой "исторической России", которую Путин сейчас продвигает. Понятно, что должны быть действия, подтверждающие якобы "российскость" этих территорий. И для этого есть выборы, во время которых можно активно снимать пропагандистские сюжеты с участием специально завезенных россиян, выступающих в роли "жителей" оккупированных территорий. Они на камеру расскажут, как они рады, что их "освободили" и "восстановили историческую справедливость", — говорит Постернак.

Как утверждает политтехнолог, для России абсолютно неважно, кто именно станут "кандидатами" в захваченных украинских регионах. Он напоминает о том, что выборы в стране-агрессоре не являются признаком легитимности или смены власти. Это лишь декоративный спектакль, цель которого — нарезать несколько сюжетов для ТВ, подчеркивает Постернак.

"Эти "выборы" не имеют ничего общего с реальным избирательным правом — ни с точки зрения процедур, ни с точки зрения конкуренции", — добавляет он.

В соответствии с международным правом и резолюцией ООН, такие псевдовыборы не будут считаться законными в мире. Их могут признать разве что Сенегал или Северная Корея с Ираном, резюмирует Постернак.

Напомним, Фокус вместе с экспертами разобрал основные тезисы Владимира Путина на встрече с военкорами. Так, например, российский президент преувеличил потери техники собственной армии и не смог аргументировать, зачем "Киев подорвал Каховскую ГЭС". По мнению военного эксперта, такой риторикой Путин в очередной раз доказывает, что Россия перешла от наступления к обороне.