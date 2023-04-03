Окупанти запланували вибори в окупованій частині Херсонської області, — ОК "Південь"

За словами спікера командування Владислава Назарова, до держреєстру РФ внесли регіональні представництва всього трьох російських партій — "Єдиної Росії", КПРФ і ЛДПР. Нелегітимні вибори заплановано на осінь 2023 року.

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Російські війська разом із колаборантами готуються влаштувати "вибори" на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. На лівобережжі проведення т.зв. волевиявлення заплановано на осінь 2023 року. Про це 2 квітня розповів речник ОК "Південь" Владислав Назаров у Telegram.

До держреєстру РФ вже внесено регіональні представництва трьох партій у Генічеську та Мелітополі. Йдеться про "Єдину Росію", "КПРФ" та "ЛДПР".

Назаров вказує на можливий дефіцит колаборантів або недовіру до них з боку окупаційної влади, оскільки до регіональних представництв партій направили людей з РФ та окупованого Кримського півострова.

"У кількох "регіоналках" керівників десантували з Росії та окупованого Криму", — йдеться у публікації.

За оцінками Херсонської ОВА, на тимчасово окупованій частині області залишається приблизно 20-30% мирних жителів.

Нагадаємо, що 27 березня в ОК "Південь" розповіли, як ворог діє у Херсонській області. Війська РФ, за словами Наталії Гуменюк, рідше обстрілюють правобережжя регіону, оскільки Сили оборони успішно діють у контрбатарейній боротьбі.

Раніше стало відомо, що росіяни втратили колону бронемашин на Кримському мосту. За інформацією ГУР, п'ять машин З-СТС "Ахмат" призначалися для доукомплектації підрозділу росіян в окупованій Херсонській області.