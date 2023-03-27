Не доїхали на війну: росіяни втратили колону бронемашин на Кримському мості (фото)

За даними ГУР, 5 машин З-СТС "Ахмат" мали доукомплектувати підрозділи росіян на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

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Минулої неділі росіяни втратили 4 з 5 броньованих машин З-СТС "Ахмат", які рухалися Кримським мостом. Про це у понеділок, 27 березня, повідомили у прес-центрі Головного управління розвідки Міноборони України.

За інформацією української розвідки, техніка окупантів потрапила в ДТП, внаслідок чого тепер потребує значного ремонту.

"26 березня колона з п'яти машин З-СТС 34-ї окремої мотострілецької бригади їхала "кримським мостом" у напрямку окупованого Криму. Втім, за офіційними даними, подолати свій шлях до кінця їм завадило "перевищення швидкості та недотримання безпечної відстані під час руху у складі колони". Як результат — чотири з п'яти машин потребують значного ремонту", — йдеться у повідомленні ГУР.

ДТП на Кримському мості за участю бронемашин З-СТС "Ахмат" Фото: Головне управління розвідки Міноборони України

Як уточнили у розвідці, бронемашини їхали до Херсонської області та мали доукомплектувати підрозділи окупантів, які діють на Придніпровському напрямку.

Що відомо про бронемашини З-СТС "Ахмат"

Вперше бронеавтомобіль "Ахмат", "розроблений з урахуванням досвіду "спеціальної військової операції", представили на російському форумі "Армія-2022" у квітні минулого року.

Ігор Зарахович, головний конструктор підприємства "Ремдизель", стверджує, що новий захищений десятимісний автомобіль З-СТС було створено за 25 днів. При створенні використовувалося серійне шасі й було виготовлено надбудову, клас захисту якої аналогічний бронеавтомобілю "Тайфун". За словами Зараховича, "Ахмати" збираються лише з комплектуючих російського виробництва.

Фото: Відкриті джерела

За даними порталу "Мілітарій", машина виконана на серійному вантажному шасі "КамАЗ-5350". Модуль її броньованого корпусу монтується одразу на раму шасі. На даху встановлено люк з туреллю для кулемета чи іншої зброї. Екіпаж та особовий склад розміщується у загальному модулі. Чотири місця розташовані у два ряди, як у звичайному автомобілі, а ще шість – у кормовій частині вздовж бортів.

Нагадаємо, 3 березня повідомлялося, що артилеристи Сил оборони України "накрили" колону ворожої техніки. Ворог зазнав великих втрат, техніку було знищено.

Раніше, 13 лютого, у Мережі з'явилося відео, в якому російські окупанти в районі Вугледару Донецької області безглуздо втратили кілька бронемашин, які їхали колоною та підірвалися на мінному полі.