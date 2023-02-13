Під Вугледаром окупанти на мінному полі безглуздо втратили колону бронетехніки (відео)

Перша машина в голові колони, яка підірвалася на міні, не змусила окупантів думати, через що вони за кілька секунд залишилися і без бронетранспорту, і без екіпажів.

Related video

Російські окупанти в районі Вугледара на Донеччині безглуздо втратили кілька бронемашин, які їхали колоною і підірвалися на мінному полі. Відповідне відео виклали в Мережі.

На кадрах видно, як кілька російських бронемашин їдуть українським степом. Перша машина в голові колони наїздить на міни й відбувається підрив. За нею слідом їде інша одиниця техніки — водій на мить зупиняється, але потім далі продовжує рух і, порівнявшись з підірваним "товаришем", теж зазнає такої ж участі. Далі підривається третя машина, і ще дві машини в аналогічний спосіб на іншій ділянці. Вцілілі російські вояки розбігаються в різні боки.

Раніше Фокус повідомляв, що за інформацією голова Луганської ОВА Сергія Гайдая від 12 лютого розбиті окупанти змушені були дещо відступити в районі Кремінної, щоб поповнити втрати. Ситуація у Кременній залишається напруженою. Впродовж кількох днів там було зафіксовано кілька потужних атак.

Також начальник об’єднаного пресцентру Таврійського району ЗСУ Олексій Дмитрашківський розповів, що в районі міста Вугледар завдяки ЗСУ зникла майже вся бригада елітних морпіхів ЗС РФ. За його словами, сили оборони знищили велику кількість особового складу російських елітних морпіхів та їхню техніку — за тиждень ворог втратив 36 одиниць танків.