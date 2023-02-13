Под Угледаром оккупанты на минном поле бессмысленно потеряли колонну бронетехники (видео)

Первая машина в голове колонны, которая подорвалась на мине, не заставила оккупантов думать, из-за чего они через несколько секунд остались и без бронетранспорта, и без экипажей.

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Российские оккупанты в районе Угледара Донецкой области бессмысленно потеряли несколько бронемашин, которые ехали колонной и подорвались на минном поле. Соответствующее видео выложили в Сети.

На кадрах видно, как несколько российских бронемашин едут по украинской степи. Первая машина в голове колонны наезжает на мины, и происходит подрыв. За ней следует вторая единица техники — водитель на мгновение останавливается, но потом продолжает движение и, поравнявшись с подорванным "товарищем", его тоже ожидает такае же участь. Далее подрывается третья машина, и еще две машины аналогичным образом на другом участке. Уцелевшие российские вояки разбегаются в разные стороны.

Ранее Фокус сообщал, что по информации глава Луганской ОВА Сергея Гайдая от 12 февраля разбитые оккупанты вынуждены были несколько отступить в районе Кременной, чтобы восполнить потери. Ситуация в Кременной остается напряженной. За несколько дней там было зафиксировано несколько мощных атак.

Также начальник объединенного прессцентра Таврического района ВСУ Алексей Дмитрашковский рассказал, что в районе города Угледар благодаря ВСУ исчезла почти вся бригада элитных морпехов ВС РФ. По его словам, силы обороны уничтожили большое количество личного состава российских элитных морпехов и их технику – за неделю враг потерял 36 единиц танков.