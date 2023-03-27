Не доехали на войну: россияне потеряли колонну бронемашин на Крымском мосту (фото)

По данным ГУР, 5 машин З-СТС "Ахмат" должны были доукомплектовать подразделения россиян на временно оккупированной части Херсонской области.

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В минувшее воскресенье россияне потеряли 4 из 5 бронированных машин З-СТС "Ахмат", которые двигались по Крымскому мосту. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщили в пресс-центре Главного управления разведки Минобороны Украины.

По информации украинской разведки, техника оккупантов попала в ДТП, в результате чего теперь нуждается в значительном ремонте.

"26 марта колонна из пяти машин З-СТС 34-й отдельной мотострелковой бригады ехала по "крымскому мосту" в направлении оккупированного Крыма. Впрочем, по официальным данным, преодолеть свой путь до конца им помешало "превышение скорости и несоблюдение безопасного расстояния во время движения в составе колонны". Как результат — четыре из пяти машин требуют значительного ремонта", — говорится в сообщении ГУР.

ДТП на Крымском мосту с участием бронемашин З-СТС "Ахмат" Фото: Главное управление разведки Минобороны Украины

Как уточнили в разведке, бронемашины ехали в Херсонскую область и должны были доукомплектовать подразделения оккупантов, которые действуют на Приднепровском направлении.

Что известно о бронемашинах З-СТС "Ахмат"

Впервые бронеавтомобиль "Ахмат", "разработанный с учетом опыта "специальной военной операции" представили на российском форуме "Армия-2022" в апреле прошлого года.

Игорь Зарахович, главный конструктор предприятия "Ремдизель", утверждает, что новый защищенный десятиместный автомобиль З-СТС был создан за 25 дней. При создании использовалось серийное шасси и была изготовлена надстройка, класс защиты которой аналогичен бронеавтомобилю "Тайфун". По словам Зараховича, "Ахматы" собираются только из комплектующих российского производства.

Фото: Открытые источники

Согласно данным портала "Мілітарій", машина выполнена на серийном грузовом шасси "КамАЗ-5350". Модуль ее бронированного корпуса монтируется сразу на раму шасси. На крыше установлен люк с турелью для пулемета или другого оружия. Экипаж и личный состав размещается в общем модуле. Четыре места расположены в два ряда, как в обычном автомобиле, а еще шесть — в кормовой части вдоль бортов.

Напомним, 3 марта сообщалось, что артиллеристы Сил обороны Украины "накрыли" колонну вражеской техники. Враг понес большие потери, техника была уничтожена.

Ранее, 13 февраля, в Сети появилось видео, в котором российские оккупанты в районе Угледара Донецкой области бессмысленно потеряли несколько бронемашин, которые ехали колонной и подорвались на минном поле.