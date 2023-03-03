ВСУ накрыли колонну ВС РФ под Сватовым, а в Кременной оккупанты снова изменили тактику, — ОВА

В районе Белогоровки, как отмечает глава администрации Сергей Гайдай, после тщетных попыток прорвать украинскую оборону ВС РФ стали использовать более тяжелое вооружение.

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В Луганской области в направлении Сватового и в районе Кременной продолжаются бои. Российские оккупанты в очередной раз сменили тактику. Об этом 3 марта рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

По его словам, после провальных атак на Белогоровку враг начал просто расстреливать позиции украинских защитников из РСЗО, тяжелой артиллерии и танков.

"Что-то еще даже труднее используют. Я не знаю, сейчас ребята выясняют, что это может быть, возможно используют "Смерч". Есть 300-е. Впоследствии будем четко знать, что это", — прокомментировал Гайдай.

Сергей Гайдай рассказал, что российские оккупанты и дальше продолжают "эксперименты" на Кременском направлении.

"Что касается Кременной, здесь враг постоянно пытается изменить тактику — то малыми группами идут — по 3 роты пехоты, то пехота вместе с тяжелой техникой. Сейчас они поняли, что пехотой не выходит, поэтому пытаются тяжелой техникой проходить. И танки, и снова бросили в бой "Терминаторы", — сообщил глава ОВА.

Он добавил, что в Сватовском направлении ситуация более спокойная.

"Минувшей ночью наши артиллеристы "накрыли" колонну вражеской техники. Очень много у врага потерь и раненых. И техника так же уничтожена. Там более-менее сейчас стабильно", — резюмировал Гайдай.

2 марта глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что российские кафиры ежедневно пытаются прорвать украинскую оборону. С этой целью враг начал применять новую тактику. В наступление стали бросать по 3 роты пехоты с периодическими паузами для "зализывания ран".

ВС РФ продолжают наступление в Луганской области, но их попытки прорвать оборону украинских защитников тщетны. Оккупанты пытались идти в атаку в направлении Белогоровки и Кременной, 1 марта сообщил председатель ОВА Сергей Гайдай.