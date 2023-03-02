Начали экспериментировать: Гайдай рассказал о новой тактике оккупантов на Луганщине

ВС РФ, по словам главы ОВА, пытаясь штурмовать позиции ВСУ, делятся на несколько групп и наступают по разным направлениям.

Related video

В Луганской области в районе Кременной и Белогоровки российские оккупанты ежедневно пытаются прорвать украинскую оборону. С этой целью враг начал применять новую тактику. Об этом в эфире "24 канала" сообщил 2 марта глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, ВСУ немного притормозили наступление врага, но оккупанты продолжают усиливать свой наступательный потенциал.

"Мы видим иногда в наступление они бросают по три роты пехоты. Есть периодические паузы. То есть они там оттягиваются за сутки, зализывают раны. Где-то новые подразделения подтягивают новую технику", — заявил он.

По его словам, в последнее время россияне начали применять новую тактику — теперь они в большинстве своем проводят наступления ночью. Также подразделения начали делиться на несколько групп и пытаются наступать с разных сторон. Кроме этого фиксируются случаи попыток идти в наступление двумя танковыми ротами.

"Вероятно, кто-то там разрабатывает определенные новые тактические мероприятия, поэтому они экспериментируют. Проводят эксперименты, пытаются таки "дожать". Но по состоянию на сегодняшний день все усилия на нет сводят наши Силы обороны, которые там держатся. Там пока ситуация стабильная", — сказал Гайдай. .

1 марта глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что были попытки наступательных действий россиян в направлении Белогоровки и в районе Кременной, возле населенных пунктов Макеевка и Невское. Также он отметил, что у врага достаточно много сейчас появилось дронов-камикадзе "Ланцет", с помощью которых они пытаются искать позиции и технику украинских защитников и наносить поражение. Однако сейчас украинская сторона, по словам Гайдая, работает с международными партнерами над тем, чтобы помочь подразделениям Сил обороны создать зоны безопасности для противодействия "Ланцетам".

Российские оккупанты выложили в сети видео, где жалуются, что их командование заставляет их идти на штурм на Донбассе фактически голыми руками — без поддержки артиллерии, связи, саперов, разведки — "на убой". По их словам, их не только ликвидируют ВСУ, но и расстреливают свои, когда они не хотят идти на штурм. Оккупанты заявили, что обращаться в местную военную прокуратуру им нет смысла, поскольку "они в полном сговоре с командованием".