Почали експериментувати: Гайдай розповів про нову тактику окупантів на Луганщині

ЗС РФ, за словами очільника ОВА, намагаючись штурмувати позиції ЗСУ, діляться на кілька груп та наступають з різних напрямків.

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На Луганщині в районі Кремінної і Білогорівки російські окупанти щодня пробують прорвати українську оборону. Задля цього ворог почав застосовувати нову тактику. Про це в ефірі "24 каналу" повідомив 2 березня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, ЗСУ трохи пригальмували наступ ворога, але окупанти продовжують посилювати свій наступальний потенціал.

"Ми бачимо іноді в наступ вони кидають по три роти піхоти. Є періодичні паузи. Тобто вони там відтягуються за добу, зализують рани. Десь нові підрозділи підтягують, нову техніку", — заявив він.

За його словами, останнім часом росіяни почали застосовувати нову тактику — тепер вони здебільшого проводять наступи в ночі. Також підрозділи почали ділитися на кілька груп і намагаються наступати з різних боків. Крім цього фіксуються випадки спроб йти в наступ двома танковими ротами.

"Ймовірно, хтось там розробляє певні нові тактичні заходи, тож вони експериментують. Проводять експерименти, намагаються таки "дотиснути". Але станом на сьогодні усі зусилля нанівець зводять наші Сили оборони, які там тримаються. Там поки що ситуація стабільна", – сказав Гайдай.

1 березня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що були спроби наступальних дій росіян в напрямку Білогорівки та в районі Кремінної, біля населених пунктів Макіївка та Невське. Також він зауважив, що у ворога достатньо багато зараз з'явилося дронів-камікадзе "Ланцет", за допомогою яких вони намагаються шукати позиції і техніку українських захисників і завдавати ураження. Однак зараз українська сторона, за словами Гайдая, працює з міжнародними партнерами над тим, щоб допомогти підрозділам Сил оборони зробити зони безпеки для протидії "Ланцетам".

Російські окупанти виклали в мережі відео, де скаржаться, що їхнє командування змушує їх іти на штурм на Донбасі фактично голіруч — без підтримки артилерії, зв’язку, саперів, розвідки — "на забій". За їхніми словами, їх не тільки ліквідовують ЗСУ, а й розстрілюють свої ж, коли вони не хочуть йти на штурм. Окупанти заявили, що звертатися до місцевої військової прокуратури їм немає сенсу, оскільки "вони в повній змові з командуванням".