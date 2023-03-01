ЗС РФ продовжують проводити наступ у Луганській області на двох напрямках, — Гайдай

За словами голови Луганської ОВА, росіяни атакують за допомогою важкої артилерії, техніки та піхоти. Крім того, у ЗС РФ з'явилося достатньо дронів-камікадзе "Ланцет", за допомогою яких вони проводять розвідку та завдають ударів.

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Російські війська продовжують наступ у Луганській області, проте їхні спроби прорвати оборону ЗСУ безуспішні. Окупанти намагалися йти в атаку у напрямку Білогорівки та Кремінної. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 1 березня.

За його словами, окупанти наступають у районі Макіївки та Невського.

Чиновник розповів, що росіяни обстрілюють деокуповані населені пункти області та позиції української армії з важкої артилерії, а за допомогою піхоти та важкої техніки щодня намагаються проводити атаки.

Крім того, у ЗС РФ з'явилося достатньо дронів-камікадзе "Ланцет", за допомогою яких вони намагаються шукати позиції та техніку Збройних сил і завдавати ударів.

"На нашому напрямку ми їх бачимо, відчуваємо їхню присутність. Однак зараз ми працюємо з нашими міжнародними партнерами над тим, щоб допомогти нашим підрозділам зробити якісь зони безпеки для протидії Ланцетам… Ми привеземо обладнання, яке запобігатиме їх роботі", — зазначив Гайдай.

Нагадаємо, 1 березня Генштаб повідомив, що російські війська готують умови для наступу у Запорізькій і Херсонській областях. За інформацією командування, противник продовжує вести штурмові дії одразу на п'яти напрямках.

27 лютого Сергій Гайдай розповів, що Росія розпочала повномасштабний наступ у Луганській області. За його словами, росіяни звезли величезну кількість важкої техніки та нових мобілізованих на окуповану територію.