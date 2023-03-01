ВС РФ продолжают проводить наступление в Луганской области на двух направлениях, — Гайдай

По словам главы Луганской ОВА, россияне атакуют с помощью тяжелой артиллерии, техники и пехоты. Кроме того, у ВС РФ появилось достаточно дронов-камикадзе "Ланцет", с помощью которых они проводят разведку и наносят удары.

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Российские войска продолжают наступление в Луганской области, однако их попытки прорвать оборону ВСУ безуспешны. Оккупанты питались идти в атаку в направлении Белогоровки и Кременной. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 1 марта.

По его словам, оккупанты наступают в районе Макеевки и Невского.

Чиновник рассказал, что россияне обстреливают деоккупированные населенные пункты области и позиции украинской армии из тяжелой артиллерии, а с помощью пехоты и тяжелой техники ежедневно пытаются проводить атаки.

Кроме того, у ВС РФ появились достаточно дронов-камикадзе "Ланцет", с помощью которых они пытаются искать позиции и технику Вооруженных сил и наносить удары.

"На нашем направлении мы их видим, ощущаем их присутствие. Однако сейчас мы работаем с нашими международными партнерами над тем, чтобы помочь нашим подразделениям сделать некие зоны безопасности для противодействия Ланцетам… Мы привезем оборудование, которое будет предотвращать их работу", — отметил Гайдай.

Напомним, 1 марта Генштаб сообщил, что российские войска готовят условия для наступления в Запорожской и Херсонской областях. По информации командования, противник продолжает вести штурмовые действия сразу на пяти направлениях.

27 февраля Сергей Гайдай рассказал, что Россия начала полномасштабное наступление в Луганской области. По его словам, россияне свезли огромное количество тяжелой техники и новых мобилизованных на оккупированную территорию.