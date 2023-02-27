Россия начала полномасштабное наступление в Луганской области, — Гайдай (видео)

По словам руководителя ОВА, россияне свезли огромное количество тяжелой техники и новых мобилизованных на оккупированную территорию. Пока что оккупанты пытаются выявить слабые места украинской армии на восточном фронте.

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Россия приступила к частичной реализации плана полномасштабного наступления в Луганской области. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По словам руководителя Луганской ОВА, активные боевые действия ведутся на трех направлениях: Белгородовка, Сватово-Купянск и в районе Кременной.

"Учитывая то, что в последнее время участились обстрелы наших позиций и населенных пунктов, так и попытки штурмовать позиции Сил обороны, либо просто пехотой, либо при поддержке тяжелой техники, можно сказать, что у нас приличная эскалация началась за последние пару недель", — отметил Гайдай.

Также глава военно-гражданской администрации подчеркнул, что, скорее всего, россияне не пойдут на полномасштабное наступление в Луганской области с одновременными применением сотен танков и тысяч человек личного состава. Однако частичная реализация такого наступления уже началась.

Гайдай назвал три главных признака начала полномасштабного наступления:

На временно оккупированную территорию Луганской области россияне свезли огромное количество тяжелой техники. Подвезли множество мобилизованных, которых призвали в последние месяцы. Подвозят большое количество боекомплекта.

Кроме того, как отметил Гайдай, россияне на разных направлениях используют разные составы штурмовых групп, выясняя таким образом слабые места Сил обороны Украины.

Что происходит на восточном фронте (карта)

27 февраля Военная разведка Минобороны Великобритании опубликовала карту боевых действий на территории Украины и показала, как выглядит вероятная ось продвижения российских войск.

[ + – ] Карта боевых действий, опубликованная разведкой Британии

Согласно данным британских военных, силы южной группировки российских ведут наступление сразу на двух направлениях: Горловка-Пески и Бахмут, в то время как центральная группировка пытается выйти за Рубежное в сторону Лимана.

Напомним, 22 февраля Сергей Гайдай заявил, что наступление российской армии в Луганской области продолжается, однако максимальная его фаза еще впереди. Он заявил, что российские агрессоры делают акцент своего наступления на Кременском направлении.

Ранее, 20 февраля, Гайдай сообщал, что в Луганскую область отправляют огромное количество личного состава российских войск и техники. Глава ОВА не исключает, что все накопленные резервы Москва удерживает до определенной даты.

Также напомним, 20 февраля в ISW сообщали, что Кремль не сможет добиться оперативно значимых успехов в Луганской области. Однако операции РФ на этом участке фронта могут набрать обороты.

Ранее, 19 февраля, руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш заявил, что за несколько недель россияне увеличили число военных на восточном фронте со 160 до 190 батальонов.