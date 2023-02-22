Наступление россиян в Луганской области еще не достигло своего пика, — Гайдай

Российские оккупанты особе внимание уделяют наступлению на Кременском направлении. Также агрессоры накапливают технику и ресурсы на Сватовском направлении.

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Наступление российской армии в Луганской области продолжается, однако максимальная его фаза еще впереди. Такое мнение выразил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он заявил, что российские агрессоры делают акцент своего наступления на Кременском направлении.

"Там они вчера даже на время где-то прорвали нашу оборону, но украинские военные уничтожили часть тяжелой техники оккупантов, часть успела отойти. В итоге позиции мы удержали", — рассказал Гайдай.

Кроме того, глава Луганской ОВА заявил, что российское наступление еще не достигло своей максимальной стадии. Гайдай отметил, что на Сватовском направлении российские агрессоры накапливают силы и технику для прорыва обороны. Украинские военные не дают оккупантам пройти и ежедневно уничтожают большое количество живой силы и техники врага.

Также Гайдай заявил, что лучше всего на обмен идут так называемые "кадыровцы", каждого их которых оккупанты готовы обменять на десять украинских воинов.

"Пленные "кадыровцы" — "золотой" фонд обмена. Россияне соглашаются менять одного "кадыровца" на десять украинских военных, иногда даже больше", — рассказал глава области.

Напомним, ранее бывший посол Соединенных Штатов в РФ Майкл Макфол рассказал о существенной разнице в том, как войну оценивают представители США и Украины. Лидеры Запада говорят о поддержке насколько это понадобится. Украинцы же хотят "короткой войны".

Кроме того, 20 февраля глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что главной целью Украины в данной войне является разгром противника и освобождение всех своих территорий.