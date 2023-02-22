Наступ росіян у Луганській області ще не досяг свого піку, — Гайдай

Російські окупанти особливу увагу приділяють наступу на Кремінському напрямку. Також агресори накопичують техніку та ресурси на Сватівському напрямку.

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Наступ російської армії в Луганській області триває, проте максимальна його фаза ще попереду. Таку думку висловив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він заявив, що російські агресори наголошують на своєму наступі на Кремінському напрямку.

"Там вони вчора навіть на якийсь час десь прорвали нашу оборону, але українські військові знищили частину важкої техніки окупантів, частина встигли відійти. Зрештою позиції ми втримали", — розповів Гайдай.

Крім того, голова Луганської ОВА заявив, що російський наступ ще не досяг своєї максимальної стадії. Гайдай зазначив, що на Сватівському напрямі російські агресори накопичують сили та техніку для прориву оборони. Українські військові не дають окупантам пройти і щодня знищують велику кількість живої сили та техніки ворога.

Також Гайдай заявив, що найкраще на обмін ідуть так звані "кадировці", кожного з яких окупанти готові обміняти на десять українських воїнів.

"Полонені "кадировці" — "золотий" фонд обміну. Росіяни погоджуються міняти одного "кадировця" на десять українських військових, іноді навіть більше", — розповів голова області.

Нагадаємо, раніше колишній посол Сполучених Штатів в РФ Майкл Макфол розповів про суттєву різницю у тому, як війну оцінюють представники США та України. Лідери Заходу говорять про підтримку, наскільки це знадобиться. Українці ж хочуть "короткої війни".

Крім того, 20 лютого глава Міністерства оборони України Олексій Резніков заявив, що головною метою України в цій війні є розгром супротивника та звільнення всіх своїх територій.