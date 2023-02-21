"Контрнаступ у найближчі тижні": візит Байдена в Україну був "прекрасним кроком", — експосол

Експосол у РФ Майкл Мак-Фол відзначає суттєву різницю в тому, як війну оцінюють представники США й України. Лідери Заходу говорять про підтримку, наскільки це знадобиться. Українці ж хочуть "короткої війни".

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Колишній посол Сполучених Штатів у РФ Майкл Мак-Фол схвалив несподівану появу в Києві глави Білого дому Джо Байдена. Напередодні, 20 лютого, президент США вперше приїхав до України від початку масштабної війни з РФ. Про це повідомляє MSNBC.

В інтерв'ю журналістам дипломат назвав це "прекрасним кроком" із боку Байдена та висловився про те, що це надихне українців.

Для Зеленського це стало додатковою нагодою особисто пояснити голові Білого дому, чому зараз потрібно швидше постачати додаткові озброєння.

Дипломат поговорив із представниками Києва на Мюнхенській конференції з безпеки та відзначив значну різницю в оцінках війни представників США й України.

"Усі західні лідери кажуть, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки знадобиться. Українці ж чують про затяжну війну, і це їх непокоїть. Вони хочуть коротку війну. Вони хочуть постачань зброї, щоб розпочати контрнаступ зараз у найближчі тижні, місяці. І я думаю, Зеленський отримав гарну нагоду, щоб донести це президенту Байдену", — пояснив Мак-Фол.

Мак-Фол, добре знайомий зі станом справ у РФ, зазначив також, що Путін спробує переконати росіян, що російська армія виграє.

"Ми всі знаємо, що це не так, ми знаємо, що 2022 рік був роком перемоги України та поразки Росії. Але не забувайте, коли Путін говорить про війну, він не говорить про війну з Україною, він говорить про війну з нами, про війну проти НАТО", — сказав Мак-Фол.

Зі свого боку, оглядач Fox News Карл Ров, цитуючи заяви The Independent про те, що Байден офіційно розпочав свою президентську кампанію з поїздки до Києва, зазначив, що в минулі роки, у 1968 (війна у В'єтнамі), 2004 (війна в Іраку), навіть розв'язання військових конфліктів не дозволяло чинному президенту переобратися, а також нагадав про "слабку армію" та про "катастрофічний" вихід американських військ із Афганістану.

Нагадаємо, що Москві повідомили про візит президента США в Київ. ЗМІ розкрили нові подробиці поїздки глави Білого дому в Україну.

Раніше Фокус повідомляв, що після візиту Джо Байдена в Київ американського посла в РФ викликали "на килим".