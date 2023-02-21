Москву було поінформовано: у ЗМІ розкрили нові деталі візиту Байдена до Києва (фото)

Співробітник української служби "Голос Америки" Остап Яриш розповів, що для забезпечення безпеки візиту президента США до Києва було розгорнуто цілу спецоперацію. Крім іншого, Білий дім попередив про поїздку Байдена Москву.

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Перед приїздом президента США Джо Байдена в Україну було розгорнуто цілу спецоперацію із забезпечення безпеки, деталі якої були суворо засекречені. Про те, як готувався приїзд голови Білого дому до Києва, і які деталі спецоперації стали відомі сьогодні розповів кореспондент української служби "Голос Америки" Остап Яриш.

Насамперед журналіст звернув увагу на той факт, що американський лідер прибув до охопленої війною країни, де немає військового контингенту США. Крім того, команда американського посольства була відносно невеликою, тому візит Байдена планувався з урахуванням усіх ризиків.

"У Білому домі розглядали варіант короткого перетину кордону протягом візиту до Польщі, або ж поїздки до Львова. Втім, Байден наполяг саме на відвідуванні Києва", — пише Яриш у своєму Facebook.

[ + – ] Візит президента Джо Байдена до Києва

Планування візиту

Журналіст зазначає, що візит в Україну планувався багато місяців, проте остаточне рішення було ухвалено лише 17 лютого, при цьому про плани щодо цього в Адміністрації президента США знали лише кілька людей.

Тим часом американці вирішили "навести трохи туману" — у неділю, 19 лютого, Білий дім оприлюднив розклад Байдена на понеділок, у якому була запланована поїздка до Варшави. Але на момент публікації президент уже прилетів до Європи.

"Літак Байдена покинув США о 4:15 ранку в неділю. Прибувши того ж вечора на американську авіабазу "Рамштайн" у Німеччині, президент вирушив до Жешува, звідти до Перемишля, а потім — 10-годинним поїздом до Києва", — повідомив подробиці Яриш.

Далі цікавіше. Щоб запобігти витоку інформації, кількість осіб, які супроводжували Байдена, було скорочено до мінімуму — залишилася лише невелика команда радників, медики, співробітники спецслужб, а також двоє журналістів із The Wall Street Journal і Associated Press, які дізналися про поїздку лише в п'ятницю. При цьому вони мали пообіцяти не розголошувати інформацію, а під час посадки в літак здати мобільні телефони. Усі додаткові деталі журналісти отримали по e-mail, куди їм надійшов лист із темою "Інструкції щодо прибуття на турнір із гольфу".

[ + – ] Візит президента Джо Байдена до Києва

Москву поставили до відома

Також Яриш пише, що в Білому домі вирішили повідомити Москву для "уникнення конфлікту". За його словами, це було зроблено за кілька годин до вильоту Байдена, проте американці відмовилися більше говорити про реакцію Кремля на цю поїздку.

У Києві Байден провів близько 6 годин, і в цей час у столиці було введено високі заходи безпеки. При цьому журналістам із супроводу було суворо заборонено повідомляти про пересування у реальному часі американського лідера.

[ + – ] Візит президента Джо Байдена до Києва

"Видихнути з полегшенням вони змогли, коли Байден перетнув польський кордон — також на потязі", — завершив Яриш.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден прибув до польського міста Жешува після того, як побував у столиці України. На 21 лютого глава Білого дому запланував зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою, яка має відбутися у Варшаві.

З нагоди приїзду Байдена до Києва російські пропагандисти почали вигадувати різні фейки. Зокрема, ведуча ток-шоу "60 хвилин" Ольга Скабєєва сказала, що як тільки Байден приїхав до Києва, йому спеціально "включили" повітряну тривогу, оскільки це нібито "атрибут візиту світових лідерів" до України.