Москва была уведомлена: в СМИ раскрыли новые детали визита Байдена в Киев (фото)

Сотрудник украинской службы "Голос Америки" Остап Яриш рассказал, что для обеспечения безопасности визита президента США в Киев была развернута целая спецоперация. Кроме прочего Белый дом предупредил о поездке Байдена Москву.

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Перед приездом президента США Джо Байдена в Украину была развернута целая спецоперация по обеспечению безопасности, детали которой были строго засекречены. О том как готовился приезд главы Белого дома в Киев, и какие детали спецоперации стали известны на сегодняшний день рассказал корреспондент украинской службы "Голоса Америки" Остап Яриш.

Прежде всего журналист обратил внимание на тот факт, что американский лидер прибыл в охваченную войной страну, в которой нет военного контингента США. Кроме того команда американского посольства была относительно небольшой, поэтому визит Байдена планировался с учетом всех рисков.

"В Белом доме рассматривали вариант короткого пересечения границы в течение визита в Польшу, или же поездку во Львов. Впрочем, Байден настоял именно на посещении Киева", — пишет Яриш в своем Facebook.

[ + – ] Визит президента Джо Байдена в Киев

Планирование визита

Журналист отмечает, что визит в Украину планировался много месяцев, однако окончательное решение было принято лишь 17 февраля, при этом о планах на этот счет в Администрации президента США знали всего несколько человек.

Между тем американцы решили "навести немного тумана" — в воскресенье, 19 февраля, Белый дом обнародовал расписание Байдена на понедельник, в котором была запланирована поездка в Варшаву. Но на момент публикации президент уже прилетел в Европу.

"Самолет Байдена покинул США в 4:15 утра в воскресенье. Прибыв в тот же вечер на американскую авиабазу "Рамштайн" в Германии, президент отправился в Жешув, оттуда в Перемышль, а затем — 10-часовым поездом в Киев", — сообщил подробности Яриш.

Далее интереснее. Чтобы предотвратить утечку информации, количество сопровождаемых Байдена было сокращено до минимума — осталась лишь небольшая команда советников, медики, сотрудники спецслужб, а также двое журналистов из The Wall Street Journal и Associated Press, которые узнали о поездке лишь в пятницу. При этом они должны были пообещать не разглашать информацию, а при посадке в самолет сдать мобильные телефоны. Все дополнительные детали журналисты получили по e-mail, куда им пришло письмо с темой "Инструкции по прибытию на турнир по гольфу".

[ + – ] Визит президента Джо Байдена в Киев

Москву поставили в известность

Также Яриш пишет, что в Белом доме решили уведомить Москву во "избежания конфликта". По его словам, это было сделано за несколько часов до вылета Байдена, однако американцы отказались говорить больше о реакции Кремля на эту поездку.

В Киеве Байден провел около 6 часов, и в это время в столице были введены высокие меры безопасности. При этом журналистам из сопровождения было строго запрещено сообщать о передвижении в реальном времени американского лидера.

[ + – ] Визит президента Джо Байдена в Киев

"Выдохнуть с облегчением они смогли, когда Байден пересек польскую границу — также на поезде", — завершил Яриш.

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Напомним, президент США Джо Байден прибыл в польский город Жешув, после того, как побывал в столице Украины. На 21 февраля глава Белого дома запланировал встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, которая должна состояться в Варшаве.

По случаю приезда Байдена в Киев российские пропагандисты начали придумывать различные фейки. В частности, ведущая ток-шоу "60 минут" Ольга Скабеева сказала, что как только Байден приехал в Киев, ему специально "включили" воздушную тревогу, поскольку это якобы "атрибут визита мировых лидеров" в Украину.