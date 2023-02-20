Байден прибыл в Польшу после визита в Киев: все подробности (видео)

По информации журналистов, платформа, на которую прибыл американский лидер, охранялась полицией и была отделена от остальной части станции двухметровым забором. Там Байдена уже ждала президентская колонна.

Related video

Президент США Джо Байден прибыл в польский город Жешув после своего визита в Киев. Далее американский президент на самолете отправиться в Варшаву, где у него запланирована встреча с польским лидером Анджеем Дудой, сообщает Польское радио.

В сообщении указывается, что встреча Джо Байдена и Анджея Дуды запланирована на вторник, 21 февраля. Это уже второй визит американского президента в Польшу. Данный визит также связан с российским вторжением в Украину.

В Варшаве заявили, что у президентов Польши и США сначала запланировал встреча тет-а-тет, после чего состоится совместная пресс-конференция.

Кроме того, президент США проведет встречу с лидерами Бухарестской девятки, то есть руководством стран восточного фланга НАТО.

Генеральный секретарь по вопросам права и юстиции Кшиштоф Соболевский оценил, что визит президента Байдена в Польшу подтверждает, что польско-американские отношения и позиция Варшавы в НАТО являются самыми прочными в истории.

"Мы никогда не достигали того уровня, на котором находимся сейчас; мы лидер НАТО в контексте войны в Украине, сразу после США. Мы навязываем тон, нарратив, когда речь идет о поддержке Украины, и мы являемся ее главным защитником, — сказал он.

Также польские СМИ рассказали – платформа, на которую прибыл американский лидер, охранялась полицией. Кроме того, ее отделили от остальной части железнодорожной станции двухметровым забором, к которому также подъехал президентский кортеж.

Ранее сообщалось, что визит президента США Джо Байдена в украинскую столицу мог быть тайно согласован с российской стороной.

Также мы писали, что президенту США Джо Байдену предлагали встречу с Владимиром Зеленским на границе с Польшей, но он выбрал Киев.