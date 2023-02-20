Байден прибув до Польщі після візиту до Києва: всі подробиці (відео)

За інформацією журналістів, платформа, на яку прибув американський лідер, охоронялася поліцією та була відокремлена від решти станції двометровим парканом. Там на Байдена вже чекала президентська колона.

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Президент США Джо Байден прибув до польського міста Жешува після свого візиту до Києва. Далі американський президент літаком вирушить до Варшави, де у нього запланована зустріч з польським лідером Анджеєм Дудою, повідомляє Польське радіо.

У повідомленні зазначається, що зустріч Джо Байдена та Анджея Дуди запланована на вівторок, 21 лютого. Це вже другий візит американського президента до Польщі. Цей візит також пов'язаний із російським вторгненням в Україну.

У Варшаві заявили, що у президентів Польщі та США спочатку запланована зустріч тет-а-тет, після чого відбудеться спільна пресконференція.

Крім того, президент США проведе зустріч із лідерами Бухарестської дев'ятки, тобто керівництвом країн східного флангу НАТО.

Генеральний секретар з питань права та юстиції Кшиштоф Соболевський оцінив, що візит президента Байдена до Польщі підтверджує, що польсько-американські відносини та позиція Варшави до НАТО є найміцнішими в історії.

"Ми ніколи не досягали того рівня, на якому перебуваємо зараз; ми лідер НАТО в контексті війни в Україні, відразу після США. Ми нав'язуємо тон, наратив, коли йдеться про підтримку України, і ми є її головним захисником, — сказав він.

Також польські ЗМІ розповіли: платформа, на яку прибув американський лідер, охоронялася поліцією. Крім того, її відокремили від решти залізничної станції двометровим парканом, до якого також під'їхав президентський кортеж.

Раніше повідомлялося, що візит президента США Джо Байдена до української столиці міг бути таємно узгоджений з російською стороною.

Також ми писали, що президенту США Джо Байдену пропонували зустріч із Володимиром Зеленським на кордоні з Польщею, але він обрав Київ.