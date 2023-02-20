Байдену пропонували зустріч із Зеленським на кордоні з Польщею, але він обрав Київ, — ЗМІ

Байден обрав українську столицю невипадково, оскільки та стала символом рішучості, бо російські окупанти не змогли її захопити рік тому.

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Президент США прибув до Києва сьогодні, 20 лютого, з неанонсованим візитом, щоб підкреслити підтримку США Україні у війні проти Росії. З-поміж місць, де б мала відбутися зустріч, президент США обрав Київ. Про це повідомляє Rolling Stone.

За повідомленням видання, Байдену було представлено низку планів поїздки в Україну. Один із них передбачав зустріч між Байденом і Зеленським на польсько-українському кордоні, інший — зустріч у Львові.

Байден обрав Київ, як місто, яке стало символом рішучості України після того, як російські війська спробували та не змогли захопити столицю на початку повномасштабної війни минулого року.

Нагадаємо, що в межах офіційного візиту 20 лютого до Києва Джо Байден побував біля Михайлівського собору та мав розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Білий дім після зустрічі оприлюднив заяву з обіцянкою відправити нову партію озброєння для ЗСУ. Мова йде про боєприпаси для далекобійних РСЗВ HIMARS і гаубиць, а також ПТРК Javelin.

Востаннє Україну відвідував 43-й президент США Джордж Буш-молодший у 2008 році, Білл Клінтон тричі бував у Києві. А Барак Обама та Дональд Трамп так і не доїхали. Президент США Джо Байден став третім американським президентом, який відвідав Україну з часів відновлення незалежності та першим за останні 15 років.