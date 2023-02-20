Байден – третій за рахунком, але перший за 15 років. Хто із президентів США був в Україні

Востаннє Україну відвідував 43-й президент США Джордж Буш-молодший у 2008 році, Білл Клінтон тричі бував у Києві. А Барак Обама та Дональд Трамп так і не доїхали.

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Президент США Джо Байден став третім американським президентом, який відвідав Україну з часів здобуття незалежності та першим за останні 15 років. Фокус згадував, як часто американські лідери приїжджали до Києва.

До Байдена востаннє Україну відвідував 43 президент США Джордж Буш-молодший у 2008 році. На посаді віцепрезидента при 43-му президенті США Бараку Обамі Байден приїжджав до України 6 разів: 3 рази у 2014 році, у грудні 2015-го та у січні 2017 року.

Білл Клінтон, 42-й президент США, тричі побував в Україні — у січні 1994 року з неофіційним візитом, у травні 1995-го та у червні 2000 року для обговорення питання закриття Чорнобильської АЕС.

[ + – ] Білл Клінтон 3 рази побував у Києві

Барак Обама за два президентські терміни жодного разу не приїхав до України, хоч в адміністрації 5-го президента України Петра Порошенка говорили про підготовку його візиту. Лідер республіканців Дональд Трамп також не відвідував Україну.

У серпні 1991 року до Києва приїжджав Джордж Буш-старший. Радіостанція ВВС нагадала, як Буш виступав у Верховній Раді та застерігав українців від "суїцидального націоналізму".

[ + – ] У серпні 1991 року Джордж Буш-старший виступав у Верховній Раді

"Він застерігав від незалежності, за якої віддалений деспот зміниться на локальний. Американці не будуть підтримувати тих, хто шукає незалежності, щоб замінити дистанційну тиранію на локальний деспотизм. Він наполягав, що США підтримують боротьбу в СРСР за демократію та економічні реформи, але в межах єдиної країни", — зазначали журналісти.

Джо Байден потай прибув до Києва: що встиг сказати президент США?

Президент США Джо Байден прибув до Києва 20 лютого із незапланованим візитом. Його помітили у супроводі українського колеги Володимира Зеленського та українських чиновників на Софійській площі.

Зранку вздовж кордону України та Польщі курсувала стратегічна розвідувальна авіація США.

The New York Times писало, як Байден спочатку прилетів до Польщі, а звідки — до Києва поїздом. Візит провели таємно з міркувань безпеки — Байден залишив Вашингтон увечері 18 лютого після вечері із дружиною.

Американський президент анонсував у Києві відправку ЗСУ пакету військової допомоги на 500 млн доларів. До нього увійдуть боєприпаси для РСЗВ HIMARS та гаубиць, протитанкові системи та радари спостереження за повітряним простором.

Володимир Зеленський уже оголосив про результати переговорів із президентом США — незабаром вони відобразяться на полі бою з російською армією. Байден попередив українців про важкі дні і можливо роки в майбутньому, адже Володимир Путін прагне повної ліквідації країни.