Байден – третий по счету, но первый за 15 лет. Кто из президентов США был в Украине

Последний раз Украину посещал 43-й президент США Джордж Буш-младший в 2008 году, Билл Клинтон трижды бывал в Киеве. А Барак Обама и Дональд Трамп так и не доехали.

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Президент США Джо Байден стал третьим американским президентом, посетившим Украину со времен обретения независимости и первым в последние 15 лет. Фокус вспоминал, как часто американские лидеры приезжали в Киев.

До Байдена последний раз Украину посещал 43-й президент США Джордж Буш-младший в 2008 году. В должности вице-президента при 43-м президенте США Бараке Обаме Байден приезжал в Украину 6 раз: 3 раза в 2014 году, в декабре 2015-го и в январе 2017 года.

Билл Клинтон, 42-й президент США, трижды побывал в Украине — в январе 1994 года с неофициальным визитом, в мае 1995-го и в июне 2000 года для обсуждения вопроса закрытия Чернобыльской АЭС.

[ + – ] Билл Клинтон 3 раза побывал в Киеве

Барак Обама за два президентских срока ни разу не приехал в Украину, хотя в администрации 5-го президента Украины Петра Порошенко говорили о подготовке его визита. Лидер республиканцев Дональд Трамп тоже не посещал Украину.

В августе 1991 года в Киев приезжал Джордж Буш-старший. Радиостанция ВВС напомнила, как Буш выступал в Верховной Раде и предостерегал украинцев от "суицидального национализма".

[ + – ] В августе 1991 года Джордж Буш-старший выступал в Верховной Раде

"Он предостерегал от независимости, при которой удаленный деспот сменится локальным. Американцы не будут поддерживать тех, кто ищет независимости, чтобы заменить дистанционную тиранию на локальный деспотизм. Он настаивал, что США поддерживают борьбу в СССР за демократию и экономические реформы, но в рамках единой страны", — отмечали журналисты.

Джо Байден тайно прибыл в Киев: что успел сказать президент США?

Президент США Джо Байден прибыл в Киев 20 февраля с незапланированным визитом. Его заметили в сопровождении украинского коллеги Владимира Зеленского и украинских чиновников на Софийской площади.

С утра вдоль границы Украины и Польши курсировала стратегическая разведывательная авиация США.

The New York Times писало, как Байден сначала прилетел в Польшу, а откуда — в Киев на поезде. Визит провели тайно из соображений безопасности — Байден покинул Вашингтон вечером 18 февраля после ужина с женой.

Американский президент анонсировал в Киеве отправку ВСУ пакета военной помощи на 500 млн долларов. В него войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и гаубиц, противотанковые системы и радары наблюдения за воздушным пространством.

Владимир Зеленский уже объявил о результатах переговоров с президентом США — вскоре они отразятся на поле боя с росcийской армией. Байден предупредил украинцев о тяжелых днях и возможно годах в будущем, ведь Владимир Путин стремится к полной ликвидации страны.