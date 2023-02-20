"Будет иметь отображение на поле боя": Зеленский о встрече с Байденом в Киеве

Президент отметил, что 2023 станет годом победы для Украины благодаря помощи от союзников, а России не удастся осуществить планы по уничтожению нашей страны.

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Владимир Зеленский после встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что результаты этих переговоров вскоре отразятся на поле боя. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции с журналистами.

Глава государства считает, что визит мирового лидера в украинскую столицу, в то время как продолжается полномасштабная война, большой символ поддержки, который будет иметь свои плоды.

"Результат сегодняшней встречи с Байденом будет иметь отображение на поле боя. Это был разговор, который действительно приближает нашу общую победу в войне. Мы можем и должны сделать так, чтобы этот год стал годом победы. Я хочу подчеркнуть, что эта не спровоцированная и преступная российская война против Украины, всей Европы и демократического мира должна закончиться очищением всей украинской земли от оккупации РФ, и твердыми гарантиями долгосрочной безопасности", — говорит Владимир Зеленский.

В то же время Джо Байден на пресс-конференции отметил, что впереди всех ждут тяжелые дни, недели, а возможно и годы. Целью Владимира Путина является полная ликвидация Украины с карты.

"Но, он уже проигрывает, а Запад будет поддерживать Украину, сколько будет нужно", — говорит американский глава государства.

20 февраля во время визита в Киев Джо Байден пообещал Украине военную помощь на 500 миллионов долларов. Также российской политической элите и ВПК приготовили на неделе очередной раунд санкций.

Также 20 февраля глава ОП Андрей Ермак заявил о стратегическом характере визита Байдена, во время которого удастся решить немало вопросов и ускорить "подвисшие" вопросы.