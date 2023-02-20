"Стратегический визит": у Зеленского раскрыли подробности приезда Джо Байдена в Киев (фото)

По слова главы Офиса президента Андрея Ермака, прибытие американского лидера в Украину поможет ускорить "подвисшие" вопросы.

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Визит президента США Джо Байдена в Киев носит стратегический характер. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

"Украина сегодня – это сердце демократии, ведущее борьбу за свободу. Хочу поблагодарить советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, с которым мы работали, в том числе и над вопросом визита. Очень рад конструктивному сотрудничеству с Джейком, которое всегда дает мощный результат", — написал Ермак.

По словам главы ОП, визит президента США в Украину поможет решить немало вопросов и ускорить "подвисшие".

"Наша общая цель – победа Украины над россией и триумф украинских воинов и западного оружия" — резюмировал Ермак.

Джо Байден в Киеве

В Киеве Джо Байден сделал первые заявления после прибытия в Укарину:

Украина получит новый пакет военной помощи на $500 млн, который будет объявлен во вторник.

Джо Байден находится в Киеве, так он намерен подтвердить свою приверженность суверенитету Украины.

Напомним, 20 февраля стало известно о том, что президент Соединенных Штатов Джо Байден совершил незапланированный визит в Украину. Фото и видео американского лидера в сопровождении украинских чиновников на Софиевской площади в столице моментально распространили в соцсетях.