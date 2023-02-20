Джо Байден прибыл в Киев: первые подробности визита (фото, видео)

Президент США совершил незапланированный визит в Украину. Под звуки воздушной тревоги он почтил память погибших защитников на Софийской площади, отмечают журналисты.

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Президент США Джо Байден прибыл в Киев с незапланированным визитом. Фото и видео американского лидера в сопровождении украинских чиновников на Софийской площади в столице распространили соцсети.

"Под звуки воздушной тревоги Байден почтил память погибших защитников Украины", — отметил журналист Виталий Глагола.

"Украинская правда" показала фотографию Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским. Вместе с ними можно разглядеть заместителя главы Офиса президента Украины Андрея Сибигу.

Джо Байден прибыл в Киев — возле посольства США в Киеве видели кортеж

Одним из первых, кто сообщил о визите Байдена в Киев был российский адвокат Марк Фейгин.

"Байден в Киеве", — коротки указал он.

Украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники также написало о визите Джо Байдена в Киев.

"Кортеж был замечен возле посольства США в Киеве, что дало повод для слухов о возможном визите американского лидера. С утра вдоль украинско-польской границы курсирует стратегическая разведавиация США. Наши источники подтверждают, что Байден на самом деле приехал в Киев", — указали журналисты.

Визит Джо Байдена в Киев подтвердил журналист немецкого таблоида Bild Юлиан Репке.

"Байден в Киеве. Город, который должен был находиться под контролем России в течение 360 дней. Какой сильный сигнал диктатору Путину", — написал он в Twitter.

Позже он добавил, что это "просто его личное мнение".

В то же время заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник заявил о подготовке сюрприза украинской дипломатией.

"Я надеюсь, что тот сюрприз, который готовится, удастся. Важно, чтобы накануне годовщины начала большой войны мы ощутили и увидели не только поддержку на словах и солидарность, но и еще больше помощи, а также присутствие наших главных партнеров в Киеве", — подчеркивал Мельник.

Утром 20 февраля в Киеве перекрыли движение на центральных улицах и на Шулявском мосту. Изначально предполагалось что это связано с мероприятиями по случаю годовщины расстрелов на улице Институтской 20 февраля 2014 года и Днем памяти Героев Небесной сотни.

Киевляне видели кортеж на улицах столицы, что вызвало предположения о возможном визите высокопоставленных американских чиновников. Официальных подтверждений о визите американской делегации в Киев пока не было.

Издание Politico ранее писало, как помощники Байдена хотели тайно отправить его в Украину, но в итоге поездку отменили.

Джо Байден 20 февраля планировал поездку в Польшу, там он должен был встретиться с президентом Анджеем Дудой, ключевыми лидерами НАТО и обратиться к президенту РФ Владимиру Путину.