Байден пошлет сигнал Путину и россиянам во время выступления в Польше, – Белый дом

По словам Джона Кирби, американский президент выступит в Варшаве с речью, в которой ясно даст понять, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден намерен обратится к президенту российской Федерации Владимиру Путину в рамках своего визита в Польшу, запланированного на 20 февраля. Об этом сказал представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби во время брифинга.

Кирби отметил, что речь американского лидера в Варшаве, безусловно, найдет отклик как среди американцев, так и среди польского народа и прочих союзников и партнеров США. Кроме того, Байден может выступить с посланием к россиянам.

"И я подозреваю, что вы услышите, как он обращается к г-ну Путину, а также к русскому народу", — заявил представитель Белого дома.

Джон Кирби сообщил, что по прибытию в Варшаву Джо Байден встретится с президентом Польши Анджем Дудой. Ожидается, что Байден поблагодарит президента Дуду и польский народ за военную и гуманитарную помощь Украине в размере 3,8 миллиарда долларов, а также за прием более 1,5 миллиона украинских беженцев.

Вечером, 21 февраля, президент Байден выступит в Варшаве с речью в которой подчеркнет роль США в сплочении мира ради поддержки украинцев, защищающих свою свободу и демократию. Американский лидер также еще раз акцентирует внимание на том, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Напомним, что по словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, Джо Байден встретиться с лидерами восточного фланга НАТО в рамках своего визита в Польшу 20 февраля. Американский президент также может сообщить о ранее неизвестных итогах последнего "Рамштайна".

Еще Фокус писал о том, что согласно данным польского издания Dziennik Gazeta Prawna от 15 февраля, в ближайшее время в Польше может состояться встреча президента Соединенных Штатов Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Мы также писали о том, что 16 февраля Александр Лукашенко во время общения с журналистами пригласил президента США Джо Байдена посетить с официальным визитом Минск, если тот "хочет прекратить войну в Украине".