Байден встретится с Зеленским в Польше, — СМИ

По информации журналистов, в ходе мероприятия президент Украины представит мирный план, который призван указать, что Киев стремится вернуться к границам до аннексии Крыма в 2014 году.

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В ближайшее время в Польше может состояться встреча президента Соединенных Штатов Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что представители руководства Польши пока не комментируют возможную встречу лидеров двух стран из соображений безопасности. Отмечается, что мероприятие может пройти в Варшаве, либо Жешуве.

Польские журналисты выяснили, что украинская сторона планирует приехать с "дипломатической инициативой". Источники издания указали на то, что президент Зеленский представит мирный план, который призван указать, что Киев стремится вернуться к границам до аннексии Крыма в 2014 году.

Отметим, что две недели назад, 1 февраля, польские журналисты уже сообщали о возможной встрече Зеленского с Байденом. Тогда речь шла о том, что мероприятие может состояться в конце февраля.

Напомним, 21 декабря 2022 года Владимир Зеленский прибыл в США для встречи с Джо Байденом. Президенты двух государств обсуждали российско-украинскую войну, а после этого глава Белого дома объявил о передачи Киеву ЗРК Patriot. Это был первый иностранный визит Зеленского с момента вторжения РФ.

По дороге из США президент Украины в Польше встретился с Анджеем Дудой. Президенты двух стран обсудили итоги 2022 года и стратегические планы.