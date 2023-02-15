Байден зустрінеться із Зеленським у Польщі, — ЗМІ

За інформацією журналістів, під час заходу президент України представить мирний план, який має на меті вказати, що Київ прагне повернутися до кордонів до анексії Криму у 2014 році.

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Найближчим часом у Польщі може відбутися зустріч президента Сполучених Штатів Джо Байдена із президентом України Володимиром Зеленським. Про це у четвер, 15 лютого, повідомляє польське видання Dziennik Gazeta Prawna із посиланням на свої джерела.

Зазначається, що представники керівництва Польщі поки що не коментують можливу зустріч лідерів двох країн із міркувань безпеки. Зазначається, що захід може відбутися у Варшаві або Жешуві.

Польські журналісти з'ясували, що українська сторона планує приїхати із "дипломатичною ініціативою". Джерела видання вказали на те, що президент Зеленський представить мирний план, який має на меті вказати, що Київ прагне повернутися до кордонів до анексії Криму в 2014 році.

Зазначимо, що два тижні тому, 1 лютого, польські журналісти вже повідомляли про можливу зустріч Зеленського з Байденом. Тоді йшлося про те, що захід може відбутися наприкінці лютого.

Нагадаємо, 21 грудня 2022 року Володимир Зеленський прибув до США для зустрічі із Джо Байденом. Президенти двох держав обговорювали російсько-українську війну, а після цього глава Білого дому оголосив про передачу Києву ЗРК Patriot. Це був перший іноземний візит Зеленського з вторгнення РФ.

Дорогою зі США президент України в Польщі зустрівся з Анджеєм Дудою. Президенти двох країн обговорили підсумки 2022 року та стратегічні плани.