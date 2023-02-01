Зеленський може приїхати до Польщі для зустрічі з Байденом та Дудою, — ЗМІ

За інформацією журналістів, президент України представить мирний план та повернеться до питання гарантій безпеки. Паралельно з дипломатичними питаннями точаться дискусії про те, чи передасть Варшава винищувачі Києву.

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Президент США Джо Байден має намір прибути з візитом до Польщі наприкінці лютого. Цілком ймовірно, що на зустріч із ним та президентом Польщі Анджеєм Дудою прибуде Володимир Зеленський, щоб представити свій мирний план із 10 пунктів. Про це повідомляє польське видання DZIENNIK GAZETA PRAWNA.

За інформацією журналістів, враховуються два міста, де можуть зустрітися лідери трьох держав: Ряшів та Варшава.

"Присутність українського президента стане частиною ширшого дипломатичного плану, який Київ має намір реалізувати через рік після того, як Росія розпочала своє вторгнення", — пишуть у виданні.

Дипломатичне джерело розповіло, що український президент представить мирний план і скличе міжнародну конференцію щодо ситуації в нашій країні. Крім того, він повернеться до питання гарантій безпеки Києву. Також ЗМІ пишуть, що подорож Джо Байдена в Україну не розглядається.

Паралельно з дипломатичними питаннями точаться дискусії про те, чи передасть Польща винищувачі Україні. Міноборони Польщі повідомило, що інформація про це доводитиметься до громадськості на постійній основі, наразі це питання не обговорюється.

"Але це не означає, що він не з'явиться найближчим часом. Але тут ми навряд чи в авангарді, це не танки. У цьому випадку важливою є обмеженість наших можливостей", — сказав польський співрозмовник.

Нагадаємо, 21 грудня Володимир Зеленський прибув до США для зустрічі із Джо Байденом. Президенти двох держав обговорювали російсько-українську війну, а після цього глава Білого дому оголосив про передачу Києву ЗРК Patriot. Це був перший іноземний візит Зеленського з вторгнення РФ.

Дорогою зі США президент України в Польщі зустрівся з Анджеєм Дудою. Президенти двох країн обговорили підсумки 2022 року та стратегічні плани на майбутнє.