Путін вирішив знищити українців як націю: Байден і Зеленський обговорили причини війни (фото)

Глава Білого дому зазначив, що Путін використовує зиму як зброю проти України. Попри це український народ продовжує надихати весь світ.

Related video

У Білому домі відбувається зустріч президента США Джо Байдена та українського президента Володимира Зеленського. Після обміну привітаннями глави держав заговорили про російсько-українську війну. За словами американського лідера, США відправлять в Україну ЗРК Patriot для того, щоб досягти справедливих умов миру. Розмову двох президентів публікує агенція Bloomberg.

Зокрема глава Білого дому зазначив, що український народ зазнав жорстокого нападу з боку путінської Росії. А тепер, через 300 днів війни, переживає поневіряння після ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Президент наголосив, що Путін вирішив знищити українців як націю, і саме це є єдиною причиною жорстокої війни.

"Важко повірити, що триста днів. Триста днів ми переживали це, поки Путін вів жорстокий наступ на право України існувати як державі та напад на невинних українських людей", — сказав Байден, перебуваючи в Овальному кабінеті Білого дому.

Американський лідер додав, що Путін намагається використати зиму як зброю, обстрілюючи ракетами та безпілотниками цивільну інфраструктуру України, враховуючи електро-, тепло- та водопостачання.

"Але український народ продовжує надихати світ", — сказав він.

Зі свого боку Володимир Зеленський звернувся англійською мовою та сказав, що Україна контролює ситуацію у війні завдяки підтримці США. Він подякував Байдену за його велику підтримку та лідерство, але водночас зазначив, що війна ще не закінчена.

Нагадаємо, 21 грудня президент США Джо Байден зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Глави держав обмінялися привітаннями, після чого Зеленський вручив американському колезі нагороду — Хрест Бойових Заслуг.

Після зустрічі двох президентів у Білому домі заплановано спільну пресконференцію. Потім Володимир Зеленський має виступити перед Конгресом США.