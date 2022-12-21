У Білому домі розпочалася зустріч Байдена та Зеленського (фото, відео)

Український президент вручив голові Білого дому високу нагороду — Хрест Бойових Заслуг, подякував Джо Байдену та Конгресу США за підтримку, а також висловив вдячність американському народу.

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Президент США Джо Байден разом зі своєю дружиною Джилл Байден 21 грудня зустріли українського президента Володимира Зеленського в Білому домі. Глави держав обмінялися словами вітання, після чого американський лідер запросив свого колегу на екскурсію по Білому дому, повідомляє агентство Bloomberg.

"Добре, що ти приїхав!" — звернувся Байден до Зеленського.

Як повідомляє телеканал СNN, після спілкування обох лідерів із журналістами із Білого дому Зеленський вручив президенту США Джо Байдену високу нагороду — Хрест Бойової Заслуги.

[ + – ] Джо Байден разом зі своєю дружиною вітають Володимира Зеленського Фото: Bloomberg

Український президент подякував Байдену та Конгресу США за підтримку, а також висловив вдячність американському народу.

[ + – ] Зеленський вручив Байдену Хрест Бойової Заслуги

"Велике вам дякую, пане президенте. Звичайно, дякую за двопартійну підтримку, дякую Конгресу і дякую від наших простих людей вашим простим людям, американцям. Я дуже вдячний", — сказав він.

Потім Зеленський вручив Байдену нагороду героя, яку, за його словами, він передав від капітана української армії, котрий бився на Донбасі.

"Один хлопець, який справді, справді герой, справжній капітан, і він попросив мене передати його нагороду президенту Байдену. Він сказав: дайте це дуже хороброму президенту, і я хочу дати Вам цей хрест", — сказав Зеленський.

Зі свого боку Байден подякував українському лідеру за таку честь і сказав, що передасть цю нагороду своєму синові, який воював в Іраку.

"Незаслужено, але дуже цінно, дякую. У нас тут є традиція, і я передам її йому. У мого сина, який воював в Іраку, є так звана командна нагорода. Ви бачили ці медалі, які ми отримуємо на полі бою? Я подбаю про те, щоб він отримав одну з них. Дякую", — відповів Байден.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступить перед Конгресом США о 19:30 за східним часом (22 грудня о 02:30 за київським часом). Після зустрічі глав держав очікується спільна пресконференція.