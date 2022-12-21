Візит Зеленського до США: ЗМІ розкрили плани Президента України після зустрічі з Байденом

Згідно з офіційним графіком, Президент Джо Байден зустріне свого українського колегу о 21:00 за київським часом у Білому домі. Після зустрічі глави держав проведуть спільну пресконференцію.

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Президент України Володимир Зеленський виступить перед Конгресом США о 19:30 за східним часом (22 грудня о 02:30 за Києвом). Перед своїм виступом Зеленський зустрінеться із Президентом Джо Байденом, і вони проведуть пресконференцію у Білому домі, повідомляє телеканал CNN.

Згідно з офіційним графіком, американський президент зустріне українського колегу о 21:00 за київським часом у Білому домі. Очікується, що Байден оголосить про додаткову допомогу Україні в галузі безпеки майже на 2 млрд доларів, включаючи нову складну систему протиповітряної оборони. Ймовірно, йдеться про постачання зенітно-ракетних систем Patriot, які українська сторона давно запитує.

Сам Зеленський зазначив, що метою його візиту до США є зміцнення стійкості та обороноздатності України.

"З Байденом обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей", -написав президент у Twitter.

Нагадаємо, глава Білого дому Джо Байден висловив нетерпіння в очікуванні на візит президента України Володимира Зеленського. Американський лідер написав у соцмережах, що він дуже схвильований майбутньою зустріччю.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, коментуючи поїздку Зеленського до США, розповів, що переговори дозволять українському лідеру пояснити реальну ситуацію в Україні, і в цьому контексті з'ясувати, якого озброєння потребують ЗСУ.