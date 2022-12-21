Визит Зеленского в США: СМИ раскрыли планы президента Украины после встречи с Байденом

Согласно официальному графику президент Джо Байден встретит своего украинского коллегу в 21:00 по киевскому времени в Белом доме. После встречи главы государств проведут совместную пресс-конференцию.

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Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед Конгрессом США в 19:30 по восточному времени (22 декабря в 02:30 по Киеву). Перед своим выступлением Зеленский встретится с президентом Джо Байденом, и они проведут пресс-конференцию в Белом доме, сообщает телеканал CNN.

Согласно официальному графику американский президент встретит украинского коллегу в 21:00 по киевскому времени в Белом доме. Ожидается, что Байден объявит о дополнительной помощи Украине в области безопасности почти на 2 млрд долларов, включая новую сложную систему противовоздушной обороны. Вероятно речь идет о поставках зенитно-ракетных систем Patriot, которые украинская сторона давно запрашивает.

Сам Зеленский отметил, что его целью его визита в США — укрепление стойкости и обороноспособности Украины

"С Байденом обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч", – написал президент в Twitter.

Напомним, глава Белого дома Джо Байден выразил нетерпение в ожидании визита президента Украины Владимира Зеленского. Американский лидер написал в соцсетях, что он очень взволнован предстоящей встречей.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя поездку Зеленского в США, рассказал, что переговоры позволят украинскому лидеру объяснить реальную ситуацию в Украине, и в этом контексте выяснить, в каком вооружении нуждаются ВСУ.