Поездка Зеленского в США: в ОП назвали 4 основные задачи во время визита в Вашингтон

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что переговоры с президентом США Джо Байденом позволят объяснить реальную ситуацию в Украине, в каком вооружении нуждаются ВСУ и зачем оно им.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "чрезвычайно важный" визит президента Владимира Зеленского в США 21 декабря опровергнет попытки России показать, что американско-украинские отношения остывают. Об этом он сказал в комментарии изданию Reuters.

По его словам, поездка Зеленского, в частности, переговоры с президентом США Джо Байденом, дадут возможность объяснить реальную ситуацию в Украине, в каком вооружении нуждаются ВСУ и зачем оно им.

"Официальный визит господина Зеленского в Соединенные Штаты, начавшийся сразу после его визита в самую горячую точку войны — Бахмут, — в высшей степени символичен. И чрезвычайно знаменателен", — говорит Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что президент Украины сможет показать американской политической элите реальный масштаб войны, ее истинный характер и важность ее завершения на правильных условиях.

"Четвертое — оружие, оружие и еще раз оружие. Важно лично объяснить, зачем нам нужны те или иные виды вооружений. В частности, бронетехника, новейшие системы ПРО и ракеты большой дальности", — сказал он.

Михаил Подоляк добавил, что визит президента в Вашингтон активизирует и оптимизирует ключевые области военного сотрудничества, еще больше мобилизует двухпартийную политическую поддержку и более четко нарисует картину будущего, если война не будет завершена правильно.

Напомним, 21 декабря Владимир Зеленский сообщил, что отправился в США на встречу с Джо Байденом. Это первая зарубежная поездка президента с момента вторжения РФ. Американский лидер во время его визита может объявить о предоставлении ВСУ помощи на $2 млрд и систем ПВО Patriot.

СМИ писали, что Украина запросит у США ударные БПЛА и ракеты ATACMS. Ракеты ATACMS позволят бить на дистанцию до 280 км, а беспилотники наносить удары высокоточными снарядами Hellfire.