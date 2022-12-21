Визит Зеленского в США: Украина запросит ударные БПЛА и ракеты ATACMS, – Politico

Ракеты ATACMS позволят бить на дистанцию до 280 км, а беспилотники наносить удары высокоточными снарядами Hellfire.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский на 301 день полномасштабной войны впервые выехал из страны для визита в США. Там украинская делегация будет запрашивать ударные БПЛА Grey Eagle и Reaper, а также баллистические ракеты ATACMS. Об этом сообщает Politico.

Последние несколько недель официальные лица в США вели переговоры с Киевом и Европой о том, какую военную поддержку нужно оказать Украине для прохождения зимы. Источники издания заявляют, что Киев будет запрашивать более современное оружие, которое потенциально сможет привести к победе.

Украинские источники издания заявили, что делегация во главе с Зеленским будет просить малые баллистические ракеты ATACMS и ударные дроны Grey Eagle и Reaper с боеприпасами Hellfire.

"Ему (Зеленскому, – Фокус) нужно оружие большей дальности, чтобы он мог предупредить ожидаемое российское наступление. Ему нужна немедленная финансовая поддержка, чтобы сохранить свое правительство, и он знает, что Конгресс примет решения по этим вопросам на этой неделе", — заявил экс-посол США в Украине Билл Тейлор.

Однако на данный момент США все еще не готовы сдвинуться с места в этом вопросе, утверждают в издании. Поэтому Байден планирует объявить, что он дает Украине больше другого оружия.

Напомним, 10 ноября сообщалось, что победа республиканцев в Конгрессе может привести к передаче ракет ATACMS.

При этом 9 октября в МИД РФ заявили, что передача ракет ATACMS является красной линией. В случае поставок РФ предпримет "ответные действия".