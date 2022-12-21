Візит Зеленського у США: Україна запросить ударні БПЛА та ракети ATACMS, – Politico

Ракети ATACMS дозволять бити на дистанцію до 280 км, а безпілотники — завдавати ударів високоточними снарядами Hellfire.

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Президент України Володимир Зеленський на 301 день повномасштабної війни вперше виїхав із країни для візиту у США. Там українська делегація вимагатиме ударні БПЛА Grey Eagle та Reaper, а також балістичні ракети ATACMS. Про це повідомляє Politico.

Останні кілька тижнів офіційні особи у США вели переговори з Києвом та Європою про те, яку військову підтримку потрібно надати Україні для проходження зими. Джерела видання заявляють, що Київ вимагатиме сучаснішу зброю, яка потенційно зможе призвести до перемоги.

Українські джерела видання заявили, що делегація на чолі із Зеленським проситиме малі балістичні ракети ATACMS та ударні дрони Grey Eagle та Reaper із боєприпасами Hellfire.

"Йому (Зеленському, — Фокус) потрібна зброя більшої дальності, щоб він міг попередити очікуваний російський наступ. Йому потрібна негайна фінансова підтримка, щоб зберегти свій уряд, і він знає, що Конгрес ухвалить рішення з цих питань цього тижня", — заявив експосол США в Україні Білл Тейлор.

Проте наразі США все ще не готові зрушити з місця у цьому питанні, стверджують у виданні. Тому Байден планує оголосити, що він дає Україні більше за іншу зброю.

Нагадаємо, 10 листопада повідомлялося, що перемога республіканців у Конгресі може призвести до передачі ракет ATACMS.

Водночас 9 жовтня в МЗС РФ заявили, що передача ракет ATACMS є червоною лінією. У разі поставок РФ здійснить "відповідні дії".