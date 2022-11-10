Перемога республіканців у Конгресі може призвести до передавання Україні ракет ATACMS, — ЗМІ

Якщо республіканці візьмуть більшість у Конгресі, ключові комітети можуть очолити люди, які виступають за підтримку Києва, зокрема, передавання йому далекобійних ракет ATACMS.

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Президент США Джозеф Байден сподівається, що навіть у разі перемоги республіканців двопартійна підтримка допомоги України продовжиться у 2023 році, повідомляє CNS. Видання зазначає, що швидше за все так і буде, оскільки багато впливових республіканців критикують Байдена за недостатню підтримку Києва.

За результатами виборів, що відбулися 8 листопада, республіканці можуть отримати невелику перевагу над демократами у Палаті представників. Проте раніше більшість республіканців у Конгресі проголосували за пакет допомоги Україні у розмірі $40 млрд, проти було лише 57 республіканців.

Майже 50 з них знову представлятимуть Республіканську партію у Конгресі. Але кілька республіканців, які претендують на посаду голів ключових для надання допомоги комітетів, є твердими прихильниками України. Зокрема, Майкл Маккол (Техас), який претендує на керівництво комітетом із закордонних справ, знову закликав США озброїти Україну "правильною зброєю".

"Відступ Росії [з Херсона] підтвердить те, що я і багато моїх колег підкреслювали протягом кількох місяців: з правильною зброєю Україна може завдати поразки силам Росії, які вторглися, — сказав Маккол. — Адміністрації Байдена давно час надати Києву всю необхідну зброю, зокрема ракети ATACMS більшої дальності для систем HIMARS, щоб Путін і всі агресори зрозуміли, що вони не можуть виграти нічим не спровоковані агресивні війни".

Високопоставлений член оборонного комітету Майк Роджерс з Алабами також висловився за підтримку надання Україні більшої кількості кращої зброї, враховуючи ATACMS.

"Наскільки успішнішим було б контрнаступ України, якби президент Байден надав Україні всю зброю великої дальності, яку в нас просили", — сказав він.

Ще одним республіканцем у черзі на посаду голови важливого комітету з розвідки є республіканець від штату Огайо Майк Тернер.

Після нещодавнього візиту в Київ, де він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, Тернер заявив, що республіканська більшість не припинить надавати допомогу Україні.

Раніше представниця Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін заявила, що фінансову допомогу Україні буде зупинено, якщо республіканці переможуть на виборах до Конгресу. У відповідь на це її колега по партії Ліз Чейні сказала, що цього таки домагається Росія.

Нагадаємо, Угорщина заблокувала план ЄС щодо підтримки України в умовах повномасштабної війни, що передбачає виділення Києву 18 млрд євро.