Победа республиканцев в Конгрессе может привести к передаче Украине ракет ATACMS, — СМИ

Если республиканцы возьмут большинство в Конгрессе, ключевые комитеты могут возглавить люди, выступающие за поддержку Киева, в том числе передачу ему дальнобойных ракет ATACMS.

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Президент США Джозеф Байден надеется, что даже в случае победы республиканцев двухпартийная поддержка помощи Украины продолжится в 2023 году, сообщает CNS. Издание отмечает, что скорее всего так и будет, так как многие влиятельные республиканцы критикуют Байдена за недостаточную поддержку Киева.

По результатам выборов, прошедших 8 ноября, республиканцы могут получить небольшой перевес над демократами в Палате представителей. Однако ранее большинство республиканцев в Конгрессе проголосовали за пакет помощи Украине в размере $40 млрд, против были лишь 57 республиканцев.

Около 50 из них снова будут представлять Республиканскую партию в Конгрессе. Но несколько республиканцев, претендующих на пост председателей ключевых для оказания помощи комитетов, являются твердыми сторонниками Украины. В частности, Майкл Маккол (Техас), претендующий на руководство комитетом по иностранным делам, вновь призвал США вооружить Украину "правильным оружием".

"Отступление России [из Херсона] подтвердит то, что я и многие мои коллеги подчеркивали в течение нескольких месяцев: с правильным оружием Украина может нанести поражение вторгшимся силам России, — сказал Маккол. — Администрации Байдена давно пора предоставить Киеву все необходимое оружие, в том числе ракеты ATACMS большей дальности для систем HIMARS, чтобы Путин и все агрессоры поняли, что они не могут выиграть ничем не спровоцированные агрессивные войны".

Высокопоставленный член оборонного комитета Майк Роджерс из Алабамы также высказался в поддержку предоставления Украине большего количества лучшего оружия, включая ATACMS.

"Насколько более успешным было бы контрнаступление Украины, если бы президент Байден предоставил Украине все оружие большой дальности, о котором нас просили", — сказал он.

Еще одним республиканцем в очереди на пост председателя важного комитета по разведке является республиканец от штата Огайо Майк Тернер

После недавнего визита в Киев, где он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, Тернер заявил, что республиканское большинство не прекратит оказывать помощь Украине.

Ранее представительница Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что финансовая помощь Украине будет остановлена, если республиканцы победят на выборах в Конгресс. В ответ на это ее коллега по партии Лиз Чейни сказала, что этого как раз и добивается Россия.

Напомним, Венгрия заблокировала план ЕС по поддержке Украины в условиях полномасштабной войны, который предполагает выделение Киеву 18 млрд евро.