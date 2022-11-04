"Ни копейки не достанется": в США политик пообещала прекратить помощь Украине (видео)

По словам представительницы Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, финансовая помощь Украине будет остановлена, если республиканцы победят на выборах в Конгресс. Конгрессвумен Лиз Чейни в ответ заявила, что этого как раз и добивается Путин.

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Марджори Тейлор Грин, конгрессвумен от штата Джорджия, придерживающаяся крайне правых взглядов, накануне пообещала прекратить поддержку Украине, если республиканцы победят на промежуточных выборах в Конгресс, которые состоятся на следующей неделе. Своих оппонентов Тейлор Грин раскритиковала в Twitter.

"Единственная граница, которая их заботит, — это украинская, не южная граница Америки", — бросила Грин в адрес американских демократов на встрече с избирателями в штате Айова.

"При республиканцах Украине не достанется ни пенни. Наша страна на первом месте. Им нет дела до нашей границы или наших людей", — заявила Тейлор Грин.

Эти слова собравшаяся аудитория встретила овациями.

Уходящая конгрессвумен Лиз Чейни (представительница республиканцев от штата Вайоминг) раскритиковала заявление Грин, назвав такие слова именно тем, чего хочет российский президент Владимир Путин. По ее словам, если республиканцы были таким в 80-х годах, США бы проиграли холодную войну.

В ответ Тейлор Грин заявила: "В прошлом остались два аспекта: ты и Республиканская партия твоего папаши, который отправлял наши войска вести войны при поддержке долларов американских налогоплательщиков, и так ничего и не выиграл".

Мнение представителей Республиканской партии относительно дальнейшего предоставления финансовой помощи Украине, разделились.

На сегодня США оказали Киеву военную и гуманитарную поддержку на сумму свыше 67 млрд долларов.

Кто такая Марджори Тейлор Грин?

Тейлор Грин считается ультраправым политиком, сторонницей Дональда Трампа и теорий заговора. Избралась в Палату представителей США от штата Джорджия. Известна тем, что подала заявление об импичменте Байдену и голосовала против закона о Лендлизе для Украины.

Напомним, что Байден кричал на "неблагодарного" Зеленского во время телефонного звонка. По информации журналистов, глава Белого дома попросил президента Украины сообщить новость о том, что США передали Украине помощь на сумму $1 млрд. Но Зеленский в ответ не поблагодарил, а продолжал зачитывать список необходимого ВСУ. Такая новость появилась на фоне заявлений представителей Республиканской партии о том, что они не собираются выписывать Зеленскому пустые чеки.

Ранее Фокус сообщал, что Конгресс выделит Украине крупное финансирование, на случай если с приходом к власти республиканцев новое правительство сократит военную помощь Украине.